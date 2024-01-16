https://ria.ru/20240116/dekoratsiya-1921588002.html

В Москве рабочий пострадал после падения декорации в Большом театре

В Москве рабочий пострадал после падения декорации в Большом театре - РИА Новости, 16.01.2024

В Москве рабочий пострадал после падения декорации в Большом театре

Рабочий пострадал при падении декорации на сцене Большого театра в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:23

2024-01-16T12:23

2024-01-16T12:25

москва

происшествия

большой театр

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Рабочий пострадал при падении декорации на сцене Большого театра в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение декорации на сцене Большого театра", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что помощь спасателей не потребовалась. Пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20240115/lisichansk-1921482848.html

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москва, происшествия, большой театр