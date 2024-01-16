Рейтинг@Mail.ru
В Москве рабочий пострадал после падения декорации в Большом театре - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 16.01.2024 (обновлено: 12:25 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/dekoratsiya-1921588002.html
В Москве рабочий пострадал после падения декорации в Большом театре
В Москве рабочий пострадал после падения декорации в Большом театре - РИА Новости, 16.01.2024
В Москве рабочий пострадал после падения декорации в Большом театре
Рабочий пострадал при падении декорации на сцене Большого театра в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:23
2024-01-16T12:25
москва
происшествия
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Рабочий пострадал при падении декорации на сцене Большого театра в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение декорации на сцене Большого театра", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что помощь спасателей не потребовалась. Пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20240115/lisichansk-1921482848.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, большой театр
Москва, Происшествия, Большой театр
В Москве рабочий пострадал после падения декорации в Большом театре

В Большом театре рабочий попал в больницу после падения декорации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Рабочий пострадал при падении декорации на сцене Большого театра в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Произошло падение декорации на сцене Большого театра", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что помощь спасателей не потребовалась. Пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.
Лисичанск - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы
Вчера, 18:12
 
МоскваПроисшествияБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала