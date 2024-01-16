https://ria.ru/20240116/defitsit-1921600426.html
"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины
"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины - РИА Новости, 16.01.2024
"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины
Незначительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины на уровне 1% возможен во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:48
2024-01-16T12:48
2024-01-16T12:48
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Незначительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины на уровне 1% возможен во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне 1%. Причина - рост потребления из-за прогнозируемого похолодания и уменьшение объемов производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за облачной погоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20231229/minfin-1919030516.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_b5e66b0182370104f35bbf3c9595af7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, денис шмыгаль, укрэнерго
Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины
"Укрэнерго" предупредил о возможности возникновения дефицита электроэнергии