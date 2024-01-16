Рейтинг@Mail.ru
"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/defitsit-1921600426.html
"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины
"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины - РИА Новости, 16.01.2024
"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины
Незначительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины на уровне 1% возможен во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T12:48
2024-01-16T12:48
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Незначительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины на уровне 1% возможен во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне 1%. Причина - рост потребления из-за прогнозируемого похолодания и уменьшение объемов производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за облачной погоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20231229/minfin-1919030516.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_b5e66b0182370104f35bbf3c9595af7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, денис шмыгаль, укрэнерго
Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины

"Укрэнерго" предупредил о возможности возникновения дефицита электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Незначительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины на уровне 1% возможен во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне 1%. Причина - рост потребления из-за прогнозируемого похолодания и уменьшение объемов производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за облачной погоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Киеве рассказали, сколько получат от ФРГ на восстановление энергосектора
29 декабря 2023, 18:01
 
УкраинаДенис ШмыгальУкрэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала