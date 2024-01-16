https://ria.ru/20240116/defitsit-1921600426.html

"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины

"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины - РИА Новости, 16.01.2024

"Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины

Незначительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины на уровне 1% возможен во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T12:48

2024-01-16T12:48

2024-01-16T12:48

украина

денис шмыгаль

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Незначительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины на уровне 1% возможен во вторник, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Диспетчерский центр "Укрэнерго" предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне 1%. Причина - рост потребления из-за прогнозируемого похолодания и уменьшение объемов производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за облачной погоды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

https://ria.ru/20231229/minfin-1919030516.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, денис шмыгаль, укрэнерго