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Дебаты Европарламента по военной помощи Украине прошли на повышенных тонах - РИА Новости, 16.01.2024
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17:07 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/debaty-1921683453.html
Дебаты Европарламента по военной помощи Украине прошли на повышенных тонах
Дебаты Европарламента по военной помощи Украине прошли на повышенных тонах - РИА Новости, 16.01.2024
Дебаты Европарламента по военной помощи Украине прошли на повышенных тонах
Очередные дебаты по военной помощи Украине в Европейском парламенте переросли в словесные перепалки и оскорбления между сторонниками мирного урегулирования и... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:07
2024-01-16T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
гонсало лира
европарламент
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Очередные дебаты по военной помощи Украине в Европейском парламенте переросли в словесные перепалки и оскорбления между сторонниками мирного урегулирования и "войны до победного конца". Во вторник глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лабиб в общих чертах рассказала, как ее страна видит украинскую проблему, после чего слово дали депутатам разных фракций. Традиционным призывам большинства европарламентариев "помогать Украине столько, сколько необходимо", и заявлениям о "неминуемой российской угрозе для Европы в случае поражения Киева" ряд депутатов противопоставили аргументы о бесперспективности военного решения украинского конфликта. Глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо призвала ускорить поставки оружия Киеву, увеличить объемы и номенклатуру военной помощи. "У нас есть боеприпасы. Но мы поставляем недостаточно и недостаточно быстро. Киев ждет больше ракет и как можно быстрее", - возмутилась депутат, близкая к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Она также призвала обойти вето Венгрии на увеличение общеевропейской помощи Украине путем нового общеевропейского займа. "Давайте запустим масштабный европейский займ на оборону и помощь Украине", - сказала депутат. Однако представитель партии "Альтернатива для Германии" с ней не согласился и заявил, что помощь Украине оказывать бессмысленно, учитывая, что ни один заслуживающий доверия эксперт уже не верит в ее победу. Более того, в свете недавней гибели блогера из США Гонсало Лиры в украинской тюрьме евродепутат призвал и вовсе прекратить помощь Украине, так как она демонстрирует неуважение к европейским ценностям. По словам евродепутата из Словакии Мирослава Радаковского, ЕС должен не разжигать конфликт на Украине, а способствовать его мирному урегулированию. "Мы сегодня уже понимаем, что не сможем выиграть войну, поэтому надо перестать отправлять оружие на Украину. Нам необходимо прекратить содействовать человеческим жертвам", - сказал депутат. В противном случае, по его мнению, "славяне могут объединиться против Западной Европы и нанести ей поражение, чего никто не желает". По его словам, украинский конфликт является вопросом интересов США, а не Евросоюза. "ЕС - это пешка в игре, мы должны начать переговоры о мире без США, надо положить конец кровопролитию", - заключил он. На неразборчивые выкрики из зала заседания в ходе выступления словацкий депутат призвал оппонентов "заткнуться", за что получил замечание со стороны председателя. "Нельзя таким образом обращаться к коллеге, я с этим не согласен", - сказал председатель. После этого в адрес депутатов, выступавших против военной помощи Украине, прозвучали традиционные обвинения в том, что они действуют как "прокси" Москвы. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что страны ЕС оказал Украине в совокупности гораздо большую помощь, чем США, однако признал, что потоки западной помощи Киеву оказались теперь под вопросом. По его словам, страны ЕС через двусторонние договоренности и Европейский фонд мира оказали Украине военную помощь практически на 30 миллиардов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, эммануэль макрон, гонсало лира, европарламент, евросоюз, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Гонсало Лира, Европарламент, Евросоюз, Россия, США
Дебаты Европарламента по военной помощи Украине прошли на повышенных тонах

Дебаты Европарламента по военной помощи Украине переросли в словесные перепалки

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв - РИА Новости. Очередные дебаты по военной помощи Украине в Европейском парламенте переросли в словесные перепалки и оскорбления между сторонниками мирного урегулирования и "войны до победного конца".
Во вторник глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лабиб в общих чертах рассказала, как ее страна видит украинскую проблему, после чего слово дали депутатам разных фракций. Традиционным призывам большинства европарламентариев "помогать Украине столько, сколько необходимо", и заявлениям о "неминуемой российской угрозе для Европы в случае поражения Киева" ряд депутатов противопоставили аргументы о бесперспективности военного решения украинского конфликта.
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Глава подкомитета ЕП по обороне Натали Луазо призвала ускорить поставки оружия Киеву, увеличить объемы и номенклатуру военной помощи.
"У нас есть боеприпасы. Но мы поставляем недостаточно и недостаточно быстро. Киев ждет больше ракет и как можно быстрее", - возмутилась депутат, близкая к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Она также призвала обойти вето Венгрии на увеличение общеевропейской помощи Украине путем нового общеевропейского займа.
"Давайте запустим масштабный европейский займ на оборону и помощь Украине", - сказала депутат.
Однако представитель партии "Альтернатива для Германии" с ней не согласился и заявил, что помощь Украине оказывать бессмысленно, учитывая, что ни один заслуживающий доверия эксперт уже не верит в ее победу. Более того, в свете недавней гибели блогера из США Гонсало Лиры в украинской тюрьме евродепутат призвал и вовсе прекратить помощь Украине, так как она демонстрирует неуважение к европейским ценностям.
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По словам евродепутата из Словакии Мирослава Радаковского, ЕС должен не разжигать конфликт на Украине, а способствовать его мирному урегулированию.
"Мы сегодня уже понимаем, что не сможем выиграть войну, поэтому надо перестать отправлять оружие на Украину. Нам необходимо прекратить содействовать человеческим жертвам", - сказал депутат.
В противном случае, по его мнению, "славяне могут объединиться против Западной Европы и нанести ей поражение, чего никто не желает".
По его словам, украинский конфликт является вопросом интересов США, а не Евросоюза.
"ЕС - это пешка в игре, мы должны начать переговоры о мире без США, надо положить конец кровопролитию", - заключил он.
На неразборчивые выкрики из зала заседания в ходе выступления словацкий депутат призвал оппонентов "заткнуться", за что получил замечание со стороны председателя.
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"Нельзя таким образом обращаться к коллеге, я с этим не согласен", - сказал председатель.
После этого в адрес депутатов, выступавших против военной помощи Украине, прозвучали традиционные обвинения в том, что они действуют как "прокси" Москвы.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что страны ЕС оказал Украине в совокупности гораздо большую помощь, чем США, однако признал, что потоки западной помощи Киеву оказались теперь под вопросом. По его словам, страны ЕС через двусторонние договоренности и Европейский фонд мира оказали Украине военную помощь практически на 30 миллиардов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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