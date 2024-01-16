Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал встречу по Украине в Давосе - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 16.01.2024 (обновлено: 22:00 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/davos-1921737938.html
МИД России прокомментировал встречу по Украине в Давосе
МИД России прокомментировал встречу по Украине в Давосе - РИА Новости, 16.01.2024
МИД России прокомментировал встречу по Украине в Давосе
Четвертая встреча по Украине в швейцарском Давосе в "копенгагенском формате" оказалась провальной для Киева и его хозяев, многие страны присутствовали на... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T21:48
2024-01-16T22:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
давос
киев
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921403661_78:178:2923:1778_1920x0_80_0_0_2773b62896800dee5af0c441dafd3d7c.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Четвертая встреча по Украине в швейцарском Давосе в "копенгагенском формате" оказалась провальной для Киева и его хозяев, многие страны присутствовали на заниженном уровне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Его итоги (форума в Давосе - ред.), если не считать "семейной" фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.Она подчеркнула, что, хотя число представленных стран в сравнении с раундом на Мальте в октябре 2023 года выросло с 66 до 82, количество не означает качество."Традиционно от участия отказался Китай. Многие другие страны Мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей. Полноценным такое участие назвать сложно", - отметила представитель МИД.Она добавила, что углубились разногласия между представленными странами: Украине и Западу, несмотря на увеличение числа участников, не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа."Даже коммюнике председателей – Украины и Швейцарии – содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html
россия
украина
давос
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921403661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7e0b61c15bfcc1eb6dd4ce64ea2435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, давос, киев, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Давос, Киев, Мария Захарова
МИД России прокомментировал встречу по Украине в Давосе

Захарова назвала четвертую встречу по Украине в Давосе провальной для Киева

© AP Photo / Markus SchreiberГлава офиса президента Украины Андрей Ермак выступает на пресс-конференции после встречи советников по национальной безопасности по формуле мира для Украины в Давосе
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступает на пресс-конференции после встречи советников по национальной безопасности по формуле мира для Украины в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступает на пресс-конференции после встречи советников по национальной безопасности по формуле мира для Украины в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Четвертая встреча по Украине в швейцарском Давосе в "копенгагенском формате" оказалась провальной для Киева и его хозяев, многие страны присутствовали на заниженном уровне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Его итоги (форума в Давосе - ред.), если не считать "семейной" фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе
Вчера, 08:00
Она подчеркнула, что, хотя число представленных стран в сравнении с раундом на Мальте в октябре 2023 года выросло с 66 до 82, количество не означает качество.
"Традиционно от участия отказался Китай. Многие другие страны Мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей. Полноценным такое участие назвать сложно", - отметила представитель МИД.
Она добавила, что углубились разногласия между представленными странами: Украине и Западу, несмотря на увеличение числа участников, не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа.
"Даже коммюнике председателей – Украины и Швейцарии – содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников", - заключила Захарова.
Подготовка к Всемирному экономическому форуму в Давосе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Давос — уже не тот: геополитические павлины проиграли драку
15 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДавосКиевМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала