МИД России прокомментировал встречу по Украине в Давосе
Захарова назвала четвертую встречу по Украине в Давосе провальной для Киева
© AP Photo / Markus SchreiberГлава офиса президента Украины Андрей Ермак выступает на пресс-конференции после встречи советников по национальной безопасности по формуле мира для Украины в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступает на пресс-конференции после встречи советников по национальной безопасности по формуле мира для Украины в Давосе
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Четвертая встреча по Украине в швейцарском Давосе в "копенгагенском формате" оказалась провальной для Киева и его хозяев, многие страны присутствовали на заниженном уровне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Его итоги (форума в Давосе - ред.), если не считать "семейной" фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
Она подчеркнула, что, хотя число представленных стран в сравнении с раундом на Мальте в октябре 2023 года выросло с 66 до 82, количество не означает качество.
"Традиционно от участия отказался Китай. Многие другие страны Мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей. Полноценным такое участие назвать сложно", - отметила представитель МИД.
Она добавила, что углубились разногласия между представленными странами: Украине и Западу, несмотря на увеличение числа участников, не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа.
"Даже коммюнике председателей – Украины и Швейцарии – содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников", - заключила Захарова.