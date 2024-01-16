https://ria.ru/20240116/davos-1921737938.html

МИД России прокомментировал встречу по Украине в Давосе

МИД России прокомментировал встречу по Украине в Давосе - РИА Новости, 16.01.2024

МИД России прокомментировал встречу по Украине в Давосе

Четвертая встреча по Украине в швейцарском Давосе в "копенгагенском формате" оказалась провальной для Киева и его хозяев, многие страны присутствовали на... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T21:48

2024-01-16T21:48

2024-01-16T22:00

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киев

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Четвертая встреча по Украине в швейцарском Давосе в "копенгагенском формате" оказалась провальной для Киева и его хозяев, многие страны присутствовали на заниженном уровне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Его итоги (форума в Давосе - ред.), если не считать "семейной" фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.Она подчеркнула, что, хотя число представленных стран в сравнении с раундом на Мальте в октябре 2023 года выросло с 66 до 82, количество не означает качество."Традиционно от участия отказался Китай. Многие другие страны Мирового большинства присутствовали на заниженном уровне и в качестве наблюдателей. Полноценным такое участие назвать сложно", - отметила представитель МИД.Она добавила, что углубились разногласия между представленными странами: Украине и Западу, несмотря на увеличение числа участников, не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа."Даже коммюнике председателей – Украины и Швейцарии – содержит примечание, что документ не отражает мнения всех участников", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

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россия, украина, в мире, давос, киев, мария захарова