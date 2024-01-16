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Москвичи с начала года подали около пяти тысяч заявлений на бракосочетание - РИА Новости, 16.01.2024
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11:34 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/brakosochetanie-1921575560.html
Москвичи с начала года подали около пяти тысяч заявлений на бракосочетание
Москвичи с начала года подали около пяти тысяч заявлений на бракосочетание - РИА Новости, 16.01.2024
Москвичи с начала года подали около пяти тысяч заявлений на бракосочетание
Около 5 тысяч заявлений на бракосочетание подали москвичи с начала 2024 года, январь является одним из самых популярных месяцев для подачи заявлений, сообщила... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:34
2024-01-16T11:34
москва
светлана уханева
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 5 тысяч заявлений на бракосочетание подали москвичи с начала 2024 года, январь является одним из самых популярных месяцев для подачи заявлений, сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. "Процесс подачи заявления на регистрацию брака в Москве становится удобнее. Для выбора площадки по индивидуальным параметрам пара может воспользоваться новым сервисом "Наша свадьба", а заявление подать онлайн. Январь - традиционно является популярным месяцем для подачи заявлений. С начала года свадьбу в Москве запланировали уже около 5 тысяч пар", - рассказала Уханева, чьи слова приводятся в Telegram-канале Управления ЗАГС Москвы. Сообщается, что с 9 по 14 января 2024 года столичные пары подали более 2,6 тысячи заявлений о заключении брака, из них 70% - это онлайн-заявления. Так, 10% заявлений от общего числа подали во Дворец бракосочетания №1. В топ популярных мест для заключения брака вошли также Дворец бракосочетания №4 и Кутузовский Дворец бракосочетания.
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москва, светлана уханева
Москва, Светлана Уханева
Москвичи с начала года подали около пяти тысяч заявлений на бракосочетание

Уханева: москвичи с начала 2024 г подали около 5 тыс заявлений на бракосочетание

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 5 тысяч заявлений на бракосочетание подали москвичи с начала 2024 года, январь является одним из самых популярных месяцев для подачи заявлений, сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
"Процесс подачи заявления на регистрацию брака в Москве становится удобнее. Для выбора площадки по индивидуальным параметрам пара может воспользоваться новым сервисом "Наша свадьба", а заявление подать онлайн. Январь - традиционно является популярным месяцем для подачи заявлений. С начала года свадьбу в Москве запланировали уже около 5 тысяч пар", - рассказала Уханева, чьи слова приводятся в Telegram-канале Управления ЗАГС Москвы.
Сообщается, что с 9 по 14 января 2024 года столичные пары подали более 2,6 тысячи заявлений о заключении брака, из них 70% - это онлайн-заявления.
Так, 10% заявлений от общего числа подали во Дворец бракосочетания №1. В топ популярных мест для заключения брака вошли также Дворец бракосочетания №4 и Кутузовский Дворец бракосочетания.
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