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В Москве открыли площадки для работы с беспилотниками в колледжах - РИА Новости, 16.01.2024
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14:09 16.01.2024 (обновлено: 14:19 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/bpla-1921623273.html
В Москве открыли площадки для работы с беспилотниками в колледжах
В Москве открыли площадки для работы с беспилотниками в колледжах - РИА Новости, 16.01.2024
В Москве открыли площадки для работы с беспилотниками в колледжах
Новые современные площадки для работы с беспилотными технологиями открыли в нескольких колледжах Москвы, для этого закупили современные полигоны, квадрокоптеры... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:09
2024-01-16T14:19
безопасность
москва
анастасия ракова
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новые современные площадки для работы с беспилотными технологиями открыли в нескольких колледжах Москвы, для этого закупили современные полигоны, квадрокоптеры различных модификаций, комплекты для тренировки сборки летательных аппаратов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам Раковой, обновление инфраструктуры столичных колледжей является одним из ключевых элементов в модернизации системы среднего профессионального образования. Вместе с работодателями столичные власти создают современные и отлично оснащенные мастерские, лаборатории и учебно-тренировочные площадки для практической подготовки профессионалов. Заммэра уточнила, что после такого обучения работодатели получают готовых квалифицированных специалистов, которым не будет нужна дополнительная подготовка или переобучение на рабочих местах. &quot;Сейчас мы оснащаем московские колледжи специальным оборудованием, с помощью которого студенты научатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Для учреждений уже закупили четыре соревновательных полигона и более 200 квадрокоптеров различных модификаций. Кроме того, приобрели около 200 комплектов, с помощью которых можно на практике тренироваться собирать летательные аппараты&quot;, - рассказала Ракова.Заммэра добавила, что благодаря современной инфраструктуре почти 900 студентов ежегодно будут практиковаться в управлении беспилотниками, которые применяются в различных отраслях экономики. Современные площадки по работе с беспилотниками открыли в шести столичных колледжах: Московском колледже бизнес-технологий, Политехническом колледже имени Н. Н. Годовикова, Колледже автоматизации и информационных технологий № 20, Московском государственном образовательном комплексе, Колледже полиции, отделении "Зябликово" образовательного комплекса градостроительства "Столица". Ракова сообщила, что в Колледже полиции заработали лаборатории для программирования и работы с дронами самолетного типа. Также в отделении "Зябликово" ОКГ "Столица" студенты в новой лаборатории БПЛА научатся разбирать и собирать квадрокоптеры, а еще управлять ими.
https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921576568.html
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безопасность, москва, анастасия ракова , навигатор абитуриента
Безопасность, Москва, Анастасия Ракова , Навигатор абитуриента
В Москве открыли площадки для работы с беспилотниками в колледжах

Площадки для работы с беспилотниками открыли в московских колледжах

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПолигоны и лаборатории для работы с беспилотниками открылись в колледжах Москвы
Полигоны и лаборатории для работы с беспилотниками открылись в колледжах Москвы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Полигоны и лаборатории для работы с беспилотниками открылись в колледжах Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новые современные площадки для работы с беспилотными технологиями открыли в нескольких колледжах Москвы, для этого закупили современные полигоны, квадрокоптеры различных модификаций, комплекты для тренировки сборки летательных аппаратов, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам Раковой, обновление инфраструктуры столичных колледжей является одним из ключевых элементов в модернизации системы среднего профессионального образования. Вместе с работодателями столичные власти создают современные и отлично оснащенные мастерские, лаборатории и учебно-тренировочные площадки для практической подготовки профессионалов. Заммэра уточнила, что после такого обучения работодатели получают готовых квалифицированных специалистов, которым не будет нужна дополнительная подготовка или переобучение на рабочих местах.
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«

"Сейчас мы оснащаем московские колледжи специальным оборудованием, с помощью которого студенты научатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Для учреждений уже закупили четыре соревновательных полигона и более 200 квадрокоптеров различных модификаций. Кроме того, приобрели около 200 комплектов, с помощью которых можно на практике тренироваться собирать летательные аппараты", - рассказала Ракова.

Заммэра добавила, что благодаря современной инфраструктуре почти 900 студентов ежегодно будут практиковаться в управлении беспилотниками, которые применяются в различных отраслях экономики.
Современные площадки по работе с беспилотниками открыли в шести столичных колледжах: Московском колледже бизнес-технологий, Политехническом колледже имени Н. Н. Годовикова, Колледже автоматизации и информационных технологий № 20, Московском государственном образовательном комплексе, Колледже полиции, отделении "Зябликово" образовательного комплекса градостроительства "Столица".
Ракова сообщила, что в Колледже полиции заработали лаборатории для программирования и работы с дронами самолетного типа. Также в отделении "Зябликово" ОКГ "Столица" студенты в новой лаборатории БПЛА научатся разбирать и собирать квадрокоптеры, а еще управлять ими.
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БезопасностьМоскваАнастасия РаковаНавигатор абитуриента
 
 
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