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"Аэрофлот" и "Победа" готовы принять на работу бортпроводников S7 - РИА Новости, 16.01.2024
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Туризм
 
07:24 16.01.2024 (обновлено: 10:59 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/bortprovodniki-1921539497.html
"Аэрофлот" и "Победа" готовы принять на работу бортпроводников S7
"Аэрофлот" и "Победа" готовы принять на работу бортпроводников S7 - РИА Новости, 16.01.2024
"Аэрофлот" и "Победа" готовы принять на работу бортпроводников S7
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова рассмотреть для приема на работу сокращаемых бортпроводников московского офиса авиакомпании S7, готов... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T07:24
2024-01-16T10:59
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова рассмотреть для приема на работу сокращаемых бортпроводников московского офиса авиакомпании S7, готов открыть набор действующих бортпроводников и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщили журналистам в "Аэрофлоте". Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи, это связано с изменением маршрутной сети и уменьшением полетов из столицы по ряду направлений, сообщали РИА Новости ранее в пресс-службе авиакомпании. "В "Аэрофлоте" открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний, уже принято порядка 80 человек. Вместе с тем, компания готова на конкурсной основе рассмотреть всех бортпроводников московского офиса авиакомпании S7", - сообщили в "Аэрофлоте". "Наш лоукостер "Победа" также готов открыть набор действующих бортпроводников", - добавили в "Аэрофлоте". Авиакомпании S7 ранее сообщала, что предлагает части своих московских сотрудников продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. В хабах этих регионов S7 намерена усилить своё присутствие. Пилотам предлагалось пройти переобучение на другой тип воздушных судов, в частности, на Embraer 170 и также продолжить работу в компании. Перевозчик добавлял, что часть пилотов и бортпроводников по рекомендациям S7 Airlines переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные. Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило о сокращении в S7 численности летных экипажей в Москве, а также сотрудников столичного офиса. По данным газеты, решение вызвано снижением числа рейсов из Москвы из-за простоя части лайнеров Airbus A320 / А321neo на фоне проблем с двигателями.
https://ria.ru/20240115/aviakompaniya-1921345910.html
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москва, s7 airlines, airbus a320, аэрофлот, экономика, новости - туризм
Москва, S7 Airlines, Airbus A320, Аэрофлот, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
"Аэрофлот" и "Победа" готовы принять на работу бортпроводников S7

"Аэрофлот" и "Победа" готовы принять на работу сокращаемых бортпроводников S7

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в международном аэропорту "Омск-Центральный"
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Омск-Центральный - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самолет заходит на посадку в международном аэропорту "Омск-Центральный". Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова рассмотреть для приема на работу сокращаемых бортпроводников московского офиса авиакомпании S7, готов открыть набор действующих бортпроводников и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщили журналистам в "Аэрофлоте".
Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи, это связано с изменением маршрутной сети и уменьшением полетов из столицы по ряду направлений, сообщали РИА Новости ранее в пресс-службе авиакомпании.
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"В "Аэрофлоте" открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний, уже принято порядка 80 человек. Вместе с тем, компания готова на конкурсной основе рассмотреть всех бортпроводников московского офиса авиакомпании S7", - сообщили в "Аэрофлоте".
"Наш лоукостер "Победа" также готов открыть набор действующих бортпроводников", - добавили в "Аэрофлоте".
Авиакомпании S7 ранее сообщала, что предлагает части своих московских сотрудников продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. В хабах этих регионов S7 намерена усилить своё присутствие. Пилотам предлагалось пройти переобучение на другой тип воздушных судов, в частности, на Embraer 170 и также продолжить работу в компании.
Перевозчик добавлял, что часть пилотов и бортпроводников по рекомендациям S7 Airlines переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные.
Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило о сокращении в S7 численности летных экипажей в Москве, а также сотрудников столичного офиса. По данным газеты, решение вызвано снижением числа рейсов из Москвы из-за простоя части лайнеров Airbus A320 / А321neo на фоне проблем с двигателями.
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