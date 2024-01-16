https://ria.ru/20240116/bortprovodniki-1921539497.html

"Аэрофлот" и "Победа" готовы принять на работу бортпроводников S7

"Аэрофлот" и "Победа" готовы принять на работу бортпроводников S7 - РИА Новости, 16.01.2024

"Аэрофлот" и "Победа" готовы принять на работу бортпроводников S7

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова рассмотреть для приема на работу сокращаемых бортпроводников московского офиса авиакомпании S7, готов... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T07:24

2024-01-16T07:24

2024-01-16T10:59

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова рассмотреть для приема на работу сокращаемых бортпроводников московского офиса авиакомпании S7, готов открыть набор действующих бортпроводников и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), сообщили журналистам в "Аэрофлоте". Авиакомпания S7 частично сократит численность сотрудников в Москве и перераспределит летные экипажи, это связано с изменением маршрутной сети и уменьшением полетов из столицы по ряду направлений, сообщали РИА Новости ранее в пресс-службе авиакомпании. "В "Аэрофлоте" открыт набор действующих бортпроводников из разных авиакомпаний, уже принято порядка 80 человек. Вместе с тем, компания готова на конкурсной основе рассмотреть всех бортпроводников московского офиса авиакомпании S7", - сообщили в "Аэрофлоте". "Наш лоукостер "Победа" также готов открыть набор действующих бортпроводников", - добавили в "Аэрофлоте". Авиакомпании S7 ранее сообщала, что предлагает части своих московских сотрудников продолжить работу в новосибирском или иркутском филиалах. В хабах этих регионов S7 намерена усилить своё присутствие. Пилотам предлагалось пройти переобучение на другой тип воздушных судов, в частности, на Embraer 170 и также продолжить работу в компании. Перевозчик добавлял, что часть пилотов и бортпроводников по рекомендациям S7 Airlines переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные. Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило о сокращении в S7 численности летных экипажей в Москве, а также сотрудников столичного офиса. По данным газеты, решение вызвано снижением числа рейсов из Москвы из-за простоя части лайнеров Airbus A320 / А321neo на фоне проблем с двигателями.

https://ria.ru/20240115/aviakompaniya-1921345910.html

https://ria.ru/20231229/aeroflot-1918965650.html

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