Список болезней, с которыми не берут в армию в 2024 году
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Проблемы со здоровьем — основная причина освобождения от срочной службы в армии. С какими заболеваниями не возьмут в армию, как определить категорию годности и что такое расписание болезней — в материале РИА Новости.
Болезни и армия
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" у призывника есть возможность получить отсрочку или полное освобождение от армии по состоянию здоровья. После получения повестки ему необходимо явиться в военкомат и пройти обязательную медицинскую комиссию, которая устанавливает категорию годности. Всего их пять:
- категория "А" означает годность к военной службе без ограничений по роду войск;
- "Б" — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- "В" имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;
- "Г" дает временную отсрочку по состоянию здоровья;
- "Д" — призывника не берут в армию.
Медкомиссию нужно пройти даже если у молодого человека уже обнаружено заболевание, которое дает отсрочку или освобождение от службы, позволяющее получить военный билет. В соответствии с законом освидетельствование инвалидов происходит с их согласия или согласия их законных представителей заочно.
Перед обследованием призывнику нужно сделать флюорографию и сдать общий анализ крови и мочи, затем — пройти хирурга, терапевта, невролога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматовенеролога.
К службе по контракту допускаются лица, прошедшие военно-врачебную комиссию и получившие категории "А" и "Б". Кроме того, с лета 2023 года по контракту могут служить граждане, признанные ограниченно годными к военной службе (категория “В”), если не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны РФ. Список состоит из 26 пунктов. Среди болезней: ВИЧ, гепатит В, С, сахарный диабет I типа, эпилепсия, бронхиальная астма средней степени тяжести, острота зрения одного глаза 0,09 и ниже, последствия травм, умеренно ограничивающие движения в суставах и др.
Кого не берут в армию
Согласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", в армию не возьмут людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и т.д.
Кроме этого, от срочной службы в армии освобождаются граждане, которые:
- имеют непогашенную судимость за любой вид преступления;
- приговорены судом к условному наказанию;
- работающие в МЧС, МВД, ФСБ (освобождаются от призыва на время службы в указанных структурах);
- являются обладателями ученой степени;
- имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы.
Популярные болезни, с которыми не берут в армию
Зрение
Критерии того, с каким зрением не берут в армию, определены в расписании болезней. Так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивы. Причем если призывнику была сделана коррекция зрения и он проходит период восстановления, то дается отсрочка. По ее окончании ему нужно явиться на военно-врачебную комиссию для нового осмотра.
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкПризывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в объединённом военном комиссариате Чертановского района Южного административного округа в Москве
Вес
В 86 и 13 статьях расписания болезней дан четкий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Освобождение от службы можно получить, имея недостаточный или излишний вес — меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40).
Плоскостопие
При плоскостопии 3 степени юноша освобождается от армии в мирное время и зачисляется в запас. Это заболевание дает категорию годности "В".
Давление
В расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию — это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического.
Сколиоз
Не берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением амплитуды движения позвоночника, понижением чувствительности или снижением мышечной силы.
Кожные заболевания
Чаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить с такими заболеваниями кожи (в зависимости от степени поражения):
- атопический дерматит,
- крапивница,
- экзема,
- псориаз.
Болезни желудка
Не возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительным нарушением функций. Также среди противопоказаний — некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.
Травмы
Если после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию годности "Д" и полностью освободит юношу от службы в армии. Другие противопоказания: серьезные последствия переломов костей туловища, верхних и нижних конечностей, носа, перелом черепа с дефектом костей.
Зубы
Согласно расписанию болезней, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии:
- десяти и более зубов на одной челюсти;
- восьми любых коренных зубов на одной челюсти;
- четырех коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне.
Также к противопоказанию относится пародонтит или пародонтоз при запущенной форме патологического процесса.
Полный список заболеваний, освобождающих от службы
Освобождение от службы в армии дают следующие недуги:
- плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий;
- заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы;
- глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной;
- глухота на оба уха, глухонемота;
- отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти;
- пародонтит или пародонтоз тяжелой степени;
- болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух;
- астма;
- заболевания, приводящие к нарушению дыхания;
- врожденные аномалии органов дыхания;
- туберкулез в активной форме;
- ВИЧ
- заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением функций;
- тяжелые инфекционные заболевания кишечника;
- грыжа Шморля;
- сильное искривление позвоночника;
- деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие;
- болезни почек, почечная недостаточность;
- травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС;
- язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
- хронический панкреатит;
- ишемическая болезнь сердца;
- гипертония 1 типа и выше;
- врожденный порок сердца;
- заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений;
- заболевания сосудов спинного и головного мозга;
- травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций;
- врожденный сифилис;
- хронический простатит;
- геморрой 2 и 3 стадии и т.д.
- воспалительные заболевания ЦНС;
- эндогенные психозы;
- шизофрения;
- различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие);
- регулярные приступы эпилепсии;
- соматоморфные и невротические расстройства;
- умственная отсталость;
- любые онкологические заболевания;
- экзема со склонностью к рецидивам;
- критический избыточный или недостаточный вес;
- рост менее 150 сантиметров.
Полный список болезней можно посмотреть здесь.
При каких болезнях дают отсрочку от армии
Отсрочка — это временное освобождение от службы. Ее можно получить при наличии некоторых заболеваний, во время учебы, а также в связи с семейными обстоятельствами.
Для получения отсрочки по учебе в ВУЗе или колледже студенту необходимо предоставить в военкомат справку с места учебы, где указаны дата и номер приказа о зачислении, курс обучения и дата окончания учебы. Освобождение от службы выдается на весь период обучения. Отсрочка от армии по семейным обстоятельствам предоставляется, если молодой человек ухаживает за больным членом семьи, является отцом-одиночкой или опекуном, воспитывает ребенка и при этом имеет беременную жену со сроком беременности не менее 26 недель. Для получения временного освобождения от армии нужно предоставить в военкомат соответствующие справки.
Чтобы оформить отсрочку по состоянию здоровья, необходимо пройти медкомиссию, которая присвоит категорию годности. Иногда требуются дополнительные исследования. Как правило, отсрочка длится от 6 месяцев до года.
Вот некоторые заболевания, которые дают отсрочку:
- грибок, опасный для жизни и здоровья;
- некоторые виды лишая;
- инфекционные заболевания;
- ИППП;
- доброкачественные образования;
- критичный недостаток или избыток веса;
- переломы пальцев, рук, ног, ключицы и др.;
- заболевания щитовидной железы;
- обострения хронических заболеваний: язвы, панкреатита, холецистита, колита и др.;
- мочекаменная болезнь;
- варикозная болезнь, варикоцеле;
- грыжи;
- кратковременные расстройства после травм;
- послеоперационные состояния.
Мнение экспертов
В 2019 году Госдума приняла законопроект о возможности получить несколько отсрочек от армии в период обучения в вузе, в том числе для студентов подготовительных отделений.
"Итого граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры", — рассказал первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов.
За подделку военного билета последует наказание.
""Липовый" военный билет предполагает уголовную ответственность, — пояснил юрист Евгений Щипачев. — Причем по нескольким статьям. Так, за подделку самого документа или медицинских справок, на основании которых он выдан (по совокупности ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст. 328 УК РФ) можно получить в итоге до 3-х лет лишения свободы. Кроме этого, к совокупности статей могут добавить и другие, например, дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Дадут ли 3 года по приговору? Скорее всего — нет. С учетом первой судимости и смягчающих оснований, наказание могут установить "ниже низшего предела" (ст. 64 УК РФ) — и назначить штраф, к примеру, в размере 30 тыс. руб. Это нередкая судебная практика".
Изменения в 2024 году
С 1 января 2024 года повысился призывной возраст срочной службы с 27 до 30 лет, нижняя планка при этом осталась прежней — забирать в армию будут с 18 лет. Те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, под призыв не попадут, потому что уже переведены в запас по старым правилам.
Также в сентябре 2023 года Минобороны России определило перечень заболеваний, при наличии которых ограниченно годного гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. К ним относятся ВИЧ, активный туберкулез, гепатит В, С, сахарный диабет I типа, бронхиальная астма и т.д.
В декабре 2023 года на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов появилась информация, что Минобороны хотят смягчить требования к состоянию здоровья призывников и усовершенствовать правила медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, которые не оказывают существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, изменения будут внесены в том числе “с учетом опыта военной операции”.
Летом прошлого года Государственной думой РФ был принят закон, позволяющий осужденным служить по контракту. В армию возьмут тех, кто находится под следствием, уже отсидел или еще отбывает срок. А тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, освободят от уголовной ответственности. Исключение составят:
- осужденные за терроризм и захват заложников;
- шпионаж;
- организацию незаконного вооруженного формирования;
- государственную измену;
- посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей;
- захват власти и вооруженный мятеж;
- хищение ядерных материалов;
- призывы к экстремизму;
- насильников-педофилов;
Контракты с осужденными по тяжким статьям будут заключаться выборочно, если они будут нарушать порядок — их вернут в тюрьму.