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Дима Билан после скандала с "голой" вечеринкой приехал в Донбасс

Дима Билан после скандала с "голой" вечеринкой приехал в Донбасс - РИА Новости, 16.01.2024

Дима Билан после скандала с "голой" вечеринкой приехал в Донбасс

Певец Дима Билан после участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой приехал в ДНР с благотворительной акцией, сообщили зоозащитники приюта для... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T17:51

2024-01-16T17:51

2024-01-16T17:52

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Дима Билан после участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой приехал в ДНР с благотворительной акцией, сообщили зоозащитники приюта для животных "ПИФ" на странице ВКонтакте."Дмитрий подарил приюту три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скайлер для чистки зубов и оказал финансовую помощь, которую мы планируем потратить на покупку нового транспорта для приюта, чтобы вновь обрести возможность привозить еду для собак и помогать нуждающимся животным", — написали сотрудники приюта.Зооволонтеры добавили, что во время поездки в ДНР Билан посетил не только бездомных животных. По сообщениям местных СМИ, артист также побывал в Республиканском травматологическом центре, детском центре в Горловке. Он встретился с участниками СВО и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании.В конце декабря Билан принял участие в скандальной вечеринке Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты. Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное. Среди них был и Дима Билан. Он извинился и сообщил, что выступает перед семьям бойцов СВО с концертами и никакая критика не отобьет у него желания "помогать и оставаться человеком".

https://ria.ru/20240112/kirkorov-1920960924.html

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Алёна Пава

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