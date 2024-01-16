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Дима Билан после скандала с "голой" вечеринкой приехал в Донбасс - РИА Новости, 16.01.2024
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Шоубиз
 
17:51 16.01.2024 (обновлено: 17:52 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/bilan-1921687672.html
Дима Билан после скандала с "голой" вечеринкой приехал в Донбасс
Дима Билан после скандала с "голой" вечеринкой приехал в Донбасс - РИА Новости, 16.01.2024
Дима Билан после скандала с "голой" вечеринкой приехал в Донбасс
Певец Дима Билан после участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой приехал в ДНР с благотворительной акцией, сообщили зоозащитники приюта для... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:51
2024-01-16T17:52
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Дима Билан после участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой приехал в ДНР с благотворительной акцией, сообщили зоозащитники приюта для животных "ПИФ" на странице ВКонтакте."Дмитрий подарил приюту три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скайлер для чистки зубов и оказал финансовую помощь, которую мы планируем потратить на покупку нового транспорта для приюта, чтобы вновь обрести возможность привозить еду для собак и помогать нуждающимся животным", — написали сотрудники приюта.Зооволонтеры добавили, что во время поездки в ДНР Билан посетил не только бездомных животных. По сообщениям местных СМИ, артист также побывал в Республиканском травматологическом центре, детском центре в Горловке. Он встретился с участниками СВО и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании.В конце декабря Билан принял участие в скандальной вечеринке Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты. Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное. Среди них был и Дима Билан. Он извинился и сообщил, что выступает перед семьям бойцов СВО с концертами и никакая критика не отобьет у него желания "помогать и оставаться человеком".
https://ria.ru/20240112/kirkorov-1920960924.html
https://ria.ru/20240110/lolita-1920467338.html
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донбасс, донецкая народная республика, горловка, дима билан (виктор белан), знаменитости, новости шоу-бизнеса, филипп киркоров, анастасия ивлеева, "голая вечеринка"
Шоубиз, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Горловка, Дима Билан (Виктор Белан), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка"
Дима Билан после скандала с "голой" вечеринкой приехал в Донбасс

Певец Дима Билан приехал в Донбасс с благотворительной акцией

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПевец Дима Билана
Певец Дима Билана - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Певец Дима Билана
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Дима Билан после участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой приехал в ДНР с благотворительной акцией, сообщили зоозащитники приюта для животных "ПИФ" на странице ВКонтакте.
«
"Дмитрий подарил приюту три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скайлер для чистки зубов и оказал финансовую помощь, которую мы планируем потратить на покупку нового транспорта для приюта, чтобы вновь обрести возможность привозить еду для собак и помогать нуждающимся животным", — написали сотрудники приюта.
© Фото : Приют для бездомных животных ПИФ/ВКонтактеДмитрий Билан в приюте для животных "ПИФ" в Донецке
Дмитрий Билан в приюте для животных ПИФ в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Приют для бездомных животных ПИФ/ВКонтакте
Дмитрий Билан в приюте для животных "ПИФ" в Донецке
Зооволонтеры добавили, что во время поездки в ДНР Билан посетил не только бездомных животных.
По сообщениям местных СМИ, артист также побывал в Республиканском травматологическом центре, детском центре в Горловке. Он встретился с участниками СВО и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании.
В конце декабря Билан принял участие в скандальной вечеринке Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
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После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.
Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное. Среди них был и Дима Билан.
Он извинился и сообщил, что выступает перед семьям бойцов СВО с концертами и никакая критика не отобьет у него желания "помогать и оставаться человеком".
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ШоубизДонбассДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДима Билан (Виктор Белан)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаФилипп КиркоровАнастасия Ивлеева"Голая вечеринка"
 
 
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