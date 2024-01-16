Дима Билан после скандала с "голой" вечеринкой приехал в Донбасс
Певец Дима Билан приехал в Донбасс с благотворительной акцией
Певец Дима Билана
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Певец Дима Билан после участия в "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой приехал в ДНР с благотворительной акцией, сообщили зоозащитники приюта для животных "ПИФ" на странице ВКонтакте.
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"Дмитрий подарил приюту три стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скайлер для чистки зубов и оказал финансовую помощь, которую мы планируем потратить на покупку нового транспорта для приюта, чтобы вновь обрести возможность привозить еду для собак и помогать нуждающимся животным", — написали сотрудники приюта.
© Фото : Приют для бездомных животных ПИФ/ВКонтактеДмитрий Билан в приюте для животных "ПИФ" в Донецке
Дмитрий Билан в приюте для животных "ПИФ" в Донецке
Зооволонтеры добавили, что во время поездки в ДНР Билан посетил не только бездомных животных.
По сообщениям местных СМИ, артист также побывал в Республиканском травматологическом центре, детском центре в Горловке. Он встретился с участниками СВО и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании.
В конце декабря Билан принял участие в скандальной вечеринке Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
После многих звездных гостей, в числе которых был Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие, стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.
Вскоре знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное. Среди них был и Дима Билан.
Он извинился и сообщил, что выступает перед семьям бойцов СВО с концертами и никакая критика не отобьет у него желания "помогать и оставаться человеком".