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ПВО сбила беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 16.01.2024
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20:57 16.01.2024 (обновлено: 21:43 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921730813.html
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 16.01.2024
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T20:57
2024-01-16T21:43
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
трубчевский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
суземский район
белгородская область
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом", — написал он.По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Во вторник днем силы противовоздушной обороны сбили беспилотник такого же типа над Суземским районом Брянской области. По данным Минобороны, это произошло около 13:40 мск. Никто не пострадал.Кроме того, минувшей ночью ВСУ попытались атаковать 12 дронами объекты в Воронежской и Белгородской областях. Все аппараты удалось уничтожить или перехватить.При этом в Воронеже при падении обломков пострадала десятилетняя девочка, в нескольких многоквартирных домах повреждены десятки квартир. В городе ввели режим ЧС.Армия противника регулярно обстреливает центральные и приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html
брянская область
трубчевский район
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брянская область, безопасность, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, суземский район, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Суземский район, Белгородская область
ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом", — написал он.
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По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Во вторник днем силы противовоздушной обороны сбили беспилотник такого же типа над Суземским районом Брянской области. По данным Минобороны, это произошло около 13:40 мск. Никто не пострадал.
Кроме того, минувшей ночью ВСУ попытались атаковать 12 дронами объекты в Воронежской и Белгородской областях. Все аппараты удалось уничтожить или перехватить.
При этом в Воронеже при падении обломков пострадала десятилетняя девочка, в нескольких многоквартирных домах повреждены десятки квартир. В городе ввели режим ЧС.
Армия противника регулярно обстреливает центральные и приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьТрубчевский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныСуземский районБелгородская область
 
 
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