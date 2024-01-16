https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921730813.html

ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 16.01.2024

ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T20:57

2024-01-16T20:57

2024-01-16T21:43

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

трубчевский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

суземский район

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом", — написал он.По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Во вторник днем силы противовоздушной обороны сбили беспилотник такого же типа над Суземским районом Брянской области. По данным Минобороны, это произошло около 13:40 мск. Никто не пострадал.Кроме того, минувшей ночью ВСУ попытались атаковать 12 дронами объекты в Воронежской и Белгородской областях. Все аппараты удалось уничтожить или перехватить.При этом в Воронеже при падении обломков пострадала десятилетняя девочка, в нескольких многоквартирных домах повреждены десятки квартир. В городе ввели режим ЧС.Армия противника регулярно обстреливает центральные и приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

брянская область

трубчевский район

суземский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, безопасность, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, суземский район, белгородская область