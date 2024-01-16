https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921617638.html

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.01.2024

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Вооруженные силы сбили дрон ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:48

2024-01-16T13:48

2024-01-16T14:14

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

суземский район

вооруженные силы украины

александр богомаз

белгородская область

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы сбили дрон ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона.На месте работают оперативные и экстренные службы.Минобороны вскоре подтвердило, что около 13:40 мск российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью украинский БПЛА самолетного типа.Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать 12 дронами объекты в Воронежской и Белгородской областях. Все беспилотники удалось уничтожить или перехватить.В Воронеже при падении обломков пострадала десятилетняя девочка, в нескольких многоквартирных домах повреждены десятки квартир. В городе ввели режим ЧС.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921505764.html

брянская область

суземский район

белгородская область

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происшествия, брянская область, суземский район, вооруженные силы украины, александр богомаз, белгородская область