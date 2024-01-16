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В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 16.01.2024 (обновлено: 14:14 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921617638.html
В Брянской области сбили украинский беспилотник
В Брянской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.01.2024
В Брянской области сбили украинский беспилотник
Вооруженные силы сбили дрон ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:48
2024-01-16T14:14
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
суземский район
вооруженные силы украины
александр богомаз
белгородская область
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы сбили дрон ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.&quot;Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет&quot;, — написал глава региона.На месте работают оперативные и экстренные службы.Минобороны вскоре подтвердило, что около 13:40 мск российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью украинский БПЛА самолетного типа.Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать 12 дронами объекты в Воронежской и Белгородской областях. Все беспилотники удалось уничтожить или перехватить.В Воронеже при падении обломков пострадала десятилетняя девочка, в нескольких многоквартирных домах повреждены десятки квартир. В городе ввели режим ЧС.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240115/bespilotnik-1921505764.html
брянская область
суземский район
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происшествия, брянская область, суземский район, вооруженные силы украины, александр богомаз, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Суземский район, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Белгородская область
В Брянской области сбили украинский беспилотник

Богомаз: в Брянской области сбили беспилотник ВСУ, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы сбили дрон ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона.

На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минобороны вскоре подтвердило, что около 13:40 мск российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью украинский БПЛА самолетного типа.
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
15 января, 21:19
Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать 12 дронами объекты в Воронежской и Белгородской областях. Все беспилотники удалось уничтожить или перехватить.
В Воронеже при падении обломков пострадала десятилетняя девочка, в нескольких многоквартирных домах повреждены десятки квартир. В городе ввели режим ЧС.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует повышенный уровень террористической опасности.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 января, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСуземский районВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазБелгородская область
 
 
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