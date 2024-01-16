https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921534047.html

Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ

Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024

Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ

Расчет ПЗРК "Верба" ивановских десантников уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Фурия" на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T05:16

2024-01-16T05:16

2024-01-16T05:16

специальная военная операция на украине

артемовский

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Расчет ПЗРК "Верба" ивановских десантников уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Фурия" на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ "Фурия", который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на артемовском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что за время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск.

https://ria.ru/20240116/ka-52-1921533536.html

артемовский

россия

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артемовский, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии