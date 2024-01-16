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Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/bespilotnik-1921534047.html
Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ
Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ
Расчет ПЗРК "Верба" ивановских десантников уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Фурия" на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:16
2024-01-16T05:16
специальная военная операция на украине
артемовский
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Расчет ПЗРК "Верба" ивановских десантников уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Фурия" на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ "Фурия", который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на артемовском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что за время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск.
https://ria.ru/20240116/ka-52-1921533536.html
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артемовский, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили на Артемовском направлении разведывательный БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Расчет ПЗРК "Верба" ивановских десантников уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Фурия" на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ "Фурия", который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на артемовском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
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05:09
Уточняется, что за время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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