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Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ
Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ
Расчет ПЗРК "Верба" ивановских десантников уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Фурия" на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T05:16
2024-01-16T05:16
2024-01-16T05:16
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воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Расчет ПЗРК "Верба" ивановских десантников уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ "Фурия" на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ "Фурия", который вел воздушную разведку вдоль российских позиций на артемовском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что за время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск.
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артемовский, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десантники уничтожили под Артемовском разведывательный беспилотник ВСУ
Бойцы ВДВ уничтожили на Артемовском направлении разведывательный БПЛА ВСУ