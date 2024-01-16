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В новой военной доктрине Белоруссии появится перечень угрожающих стран - РИА Новости, 16.01.2024
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13:46 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/belorussiya-1921617121.html
В новой военной доктрине Белоруссии появится перечень угрожающих стран
В новой военной доктрине Белоруссии появится перечень угрожающих стран - РИА Новости, 16.01.2024
В новой военной доктрине Белоруссии появится перечень угрожающих стран
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, союзнические... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:46
2024-01-16T13:46
белоруссия
виктор хренин
в мире
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов и меры реагирования на них. "Мы четко называем источники угроз и от каких стран они исходят", - заявил Хренин по итогам заседания Совета безопасности страны, где в том числе рассматривались основные положения доктрины. Слова министра приводит агентство Белта. В числе важных нововведений он назвал адресность, то есть четкое указание источников военных угроз для Белоруссии. В то же время, в отличие от стран НАТО, которые в своих военных документах прямо называют врагов, перечисляя конкретные страны, Минск указывает предполагаемые источники угроз, заметил министр. Он также обратил внимание на усиленную связь новой редакции военной доктрины с проектом концепции нацбезопасности. "Под имеющиеся вызовы военной безопасности четко сформулирована линейка угроз военной безопасности. Исходя из этого, мы сформулировали меры, которые будет принимать государство при возникновении рисков, вызовов и угроз. Мы четко сформулировали, что должны делать госорганы, какие они будут выполнять функции. В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Беларуси на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", - сказал глава минобороны. Он отметил, что в проекте обновленной военной доктрины появилась новая глава, где обозначены союзнические обязательства Белоруссии. По словам Хренина, при ее подготовке учитывался в том числе и опыт Казахстана, который пережил попытку госпереворота. Как рассказал министр, усовершенствованы и механизмы реагирования с целью обеспечить большую оперативность. "Мы в новой редакции военной доктрины отошли от старой градации военных конфликтов - на региональные, локальные, другие. Мы теперь четко определили, что это может или межгосударственный, или межкоалиционный. То есть сделали градацию по количеству участников и четко прописываем, что Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними государствами. В рамках реакции разделили угрозы на внутренние и внешние", - добавил он. Также четко определен порядок действий государства при реагировании на внутренние вызовы, чтобы их локализовать, блокировать, констатировал Хренин. По словам министра обороны, по результатам рассмотрения проекта военной доктрины на заседании Совета безопасности 16 января документ будет доработан и в последующем внесен на утверждение Всебелорусского народного собрания.
https://ria.ru/20240116/strany-1921574399.html
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https://ria.ru/20231225/belorussiya-1917938211.html
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белоруссия, виктор хренин, в мире
Белоруссия, Виктор Хренин, В мире
В новой военной доктрине Белоруссии появится перечень угрожающих стран

В новой военной доктрине Белоруссии пропишут страны, от которых исходит угроза

© Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir BlinovБелорусские военнослужащие во время учений
Белорусские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© Фото : Министерство обороны РБ/Vladimir Blinov
Белорусские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что в проекте обновленной военной доктрины четко прописаны страны, от которых исходят угрозы, союзнические обязательства республики и ее позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствованы классификация видов конфликтов и меры реагирования на них.
"Мы четко называем источники угроз и от каких стран они исходят", - заявил Хренин по итогам заседания Совета безопасности страны, где в том числе рассматривались основные положения доктрины. Слова министра приводит агентство Белта. В числе важных нововведений он назвал адресность, то есть четкое указание источников военных угроз для Белоруссии. В то же время, в отличие от стран НАТО, которые в своих военных документах прямо называют врагов, перечисляя конкретные страны, Минск указывает предполагаемые источники угроз, заметил министр.
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Он также обратил внимание на усиленную связь новой редакции военной доктрины с проектом концепции нацбезопасности. "Под имеющиеся вызовы военной безопасности четко сформулирована линейка угроз военной безопасности. Исходя из этого, мы сформулировали меры, которые будет принимать государство при возникновении рисков, вызовов и угроз. Мы четко сформулировали, что должны делать госорганы, какие они будут выполнять функции. В рамках реагирования на возможные угрозы военной безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Беларуси на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", - сказал глава минобороны.
Он отметил, что в проекте обновленной военной доктрины появилась новая глава, где обозначены союзнические обязательства Белоруссии. По словам Хренина, при ее подготовке учитывался в том числе и опыт Казахстана, который пережил попытку госпереворота.
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Как рассказал министр, усовершенствованы и механизмы реагирования с целью обеспечить большую оперативность. "Мы в новой редакции военной доктрины отошли от старой градации военных конфликтов - на региональные, локальные, другие. Мы теперь четко определили, что это может или межгосударственный, или межкоалиционный. То есть сделали градацию по количеству участников и четко прописываем, что Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними государствами. В рамках реакции разделили угрозы на внутренние и внешние", - добавил он. Также четко определен порядок действий государства при реагировании на внутренние вызовы, чтобы их локализовать, блокировать, констатировал Хренин.
По словам министра обороны, по результатам рассмотрения проекта военной доктрины на заседании Совета безопасности 16 января документ будет доработан и в последующем внесен на утверждение Всебелорусского народного собрания.
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