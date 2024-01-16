https://ria.ru/20240116/belorussiya-1921567344.html
Белорусским школьникам предложат занятия по военному переводу с английского
Белорусским школьникам предложат занятия по военному переводу с английского - РИА Новости, 16.01.2024
Белорусским школьникам предложат занятия по военному переводу с английского
Министерство образования Белоруссии разработало учебный план дополнительных занятий по английскому языку, во время которых учащимся учреждений общего среднего... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T11:06
2024-01-16T11:06
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Министерство образования Белоруссии разработало учебный план дополнительных занятий по английскому языку, во время которых учащимся учреждений общего среднего образования предложат изучать военный перевод, в том числе получать знания о структуре армий США и Великобритании, навыки чтения иностранных военных карт и перевода допросов пленных, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении министерства. "Утвердить учебную программу факультативных занятий "Военный перевод" по учебному предмету "Иностранный язык" (английский) для Х-XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания", - говорится в документе. В самой программе указано, что она разработана для суворовского военного и кадетских училищ, специализированных лицеев, учреждений образования, в которых проводятся факультативные занятия военно-патриотической направленности, а также иных учреждений образования. Программа предполагает в 10-м классе 35 учебных часов, в 11-м классе - 34 часа. Среди задач обучения называются в том числе формирование профессиональных навыков и умений военного переводчика, готовности к самообразованию и самостоятельной работе со словарями, справочниками, приобретение знаний по структуре вооруженных сил США и Великобритании. Запланированы лекции и практические занятия, преподавателям рекомендуется использовать аудиовизуальные технические средства обучения с использованием тематических слайдов, военно-учебных кинофильмов и других наглядных пособий. Предполагается получение учениками углубленных знаний по военной тематике путем параллельного изучения фонетических явлений, лексико-грамматического материала и основ перевода. Рекомендуется использовать устные и письменные виды работ, в том числе перевод с листа иностранного текста или передачу его содержания, двусторонний перевод беседы, допроса, опроса, расшифровку аббревиатур, передачу содержания схем военного характера, письменный перевод военных и военно-технических текстов с английского языка на русский. Согласно учебному плану, в результате учащиеся должны знать военную терминологию и аббревиатуры, грамматические явления, характерные для оригинальных военных и военно-технических текстов, общие сведения о вооруженных силах Великобритании и США и их вооружение, классификацию военно-топографических карт. Они должны в том числе уметь извлекать информацию из текста по военной тематике, читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, переводить с английского языка на русский военные и военно-технические тексты, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного, опроса местного жителя, определять по знакам различия военнослужащих вооруженных сил США и Великобритании, владеть навыками работы с источниками информации (текстовой, графической, картографической) военного и военно-технического содержания.
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сша, великобритания, белоруссия, в мире
США, Великобритания, Белоруссия, В мире
Белорусским школьникам предложат занятия по военному переводу с английского
Белорусским школьникам предложат допзанятия по военному переводу с английского
МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Министерство образования Белоруссии разработало учебный план дополнительных занятий по английскому языку, во время которых учащимся учреждений общего среднего образования предложат изучать военный перевод, в том числе получать знания о структуре армий США и Великобритании, навыки чтения иностранных военных карт и перевода допросов пленных, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении министерства.
«
"Утвердить учебную программу факультативных занятий "Военный перевод" по учебному предмету "Иностранный язык" (английский) для Х-XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания", - говорится в документе.
В самой программе указано, что она разработана для суворовского военного и кадетских училищ, специализированных лицеев, учреждений образования, в которых проводятся факультативные занятия военно-патриотической направленности, а также иных учреждений образования. Программа предполагает в 10-м классе 35 учебных часов, в 11-м классе - 34 часа.
Среди задач обучения называются в том числе формирование профессиональных навыков и умений военного переводчика, готовности к самообразованию и самостоятельной работе со словарями, справочниками, приобретение знаний по структуре вооруженных сил США и Великобритании.
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Запланированы лекции и практические занятия, преподавателям рекомендуется использовать аудиовизуальные технические средства обучения с использованием тематических слайдов, военно-учебных кинофильмов и других наглядных пособий. Предполагается получение учениками углубленных знаний по военной тематике путем параллельного изучения фонетических явлений, лексико-грамматического материала и основ перевода. Рекомендуется использовать устные и письменные виды работ, в том числе перевод с листа иностранного текста или передачу его содержания, двусторонний перевод беседы, допроса, опроса, расшифровку аббревиатур, передачу содержания схем военного характера, письменный перевод военных и военно-технических текстов с английского языка на русский.
Согласно учебному плану, в результате учащиеся должны знать военную терминологию и аббревиатуры, грамматические явления, характерные для оригинальных военных и военно-технических текстов, общие сведения о вооруженных силах Великобритании и США и их вооружение, классификацию военно-топографических карт. Они должны в том числе уметь извлекать информацию из текста по военной тематике, читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, переводить с английского языка на русский военные и военно-технические тексты, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного, опроса местного жителя, определять по знакам различия военнослужащих вооруженных сил США и Великобритании, владеть навыками работы с источниками информации (текстовой, графической, картографической) военного и военно-технического содержания.