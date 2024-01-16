https://ria.ru/20240116/bastrykin-1921746413.html

Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападений подростков в Белгороде

Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападений подростков в Белгороде - РИА Новости, 16.01.2024

Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападений подростков в Белгороде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении группы молодых людей на прохожих в... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T23:21

2024-01-16T23:21

2024-01-16T23:21

происшествия

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белгородская область

александр бастрыкин

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении группы молодых людей на прохожих в Белгороде, сообщило ведомство. Полиция ранее начала проверку по публикации "противоправных действиях" подростков в Белгороде. В социальных сетях распространились несколько видео, на которых запечатлено, как группа молодых людей на улице избивает прохожих. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях. СК РФ завел уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушения на убийство группой лиц. Как информирует ведомство, удалось установить личность 17-летнего уроженца Азербайджана, причастного к избиению людей. "В социальных медиа размещены видеозаписи, на которых многонациональная группа лиц избивает местных жителей и оскорбляет их, снимая происходящее на видео и выкладывая в Интернет... Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Белгородской области Захарова С. А. доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале. Прокуратурой Белгородской области поставлен на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных региональным СУ СК, а также СУ УМВД России по Белгороду. "Расследование резонансных преступлений находится на особом контроле", - говорится на сайте прокуратуры области.

https://ria.ru/20240116/prigovor-1921667300.html

https://ria.ru/20231220/prigovor-1916936133.html

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белгород

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происшествия, россия, белгород, белгородская область, александр бастрыкин, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)