Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападений подростков в Белгороде
Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападений на прохожих в Белгороде
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении группы молодых людей на прохожих в Белгороде, сообщило ведомство.
Полиция ранее начала проверку по публикации "противоправных действиях" подростков в Белгороде. В социальных сетях распространились несколько видео, на которых запечатлено, как группа молодых людей на улице избивает прохожих. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело о хулиганских действиях. СК РФ завел уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушения на убийство группой лиц. Как информирует ведомство, удалось установить личность 17-летнего уроженца Азербайджана, причастного к избиению людей.
"В социальных медиа размещены видеозаписи, на которых многонациональная группа лиц избивает местных жителей и оскорбляет их, снимая происходящее на видео и выкладывая в Интернет... Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Белгородской области Захарова С. А. доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.
Прокуратурой Белгородской области поставлен на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных региональным СУ СК, а также СУ УМВД России по Белгороду. "Расследование резонансных преступлений находится на особом контроле", - говорится на сайте прокуратуры области.