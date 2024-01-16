https://ria.ru/20240116/banknoty-1921519787.html
Раскрыто, что опасно делать с новыми банкнотами
Раскрыто, что опасно делать с новыми банкнотами - РИА Новости, 16.01.2024
Раскрыто, что опасно делать с новыми банкнотами
Новые купюры входят в оборот постепенно, в некоторых случаях банкоматы могут их не принимать, но главная опасность - действия мошенников, рассказала агентству... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T02:17
2024-01-16T02:17
2024-01-16T02:17
технологии
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
банкноты
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Новые купюры входят в оборот постепенно, в некоторых случаях банкоматы могут их не принимать, но главная опасность - действия мошенников, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Если терминалы для приема наличных не успели вовремя переоборудовать, деньги лучше внести через кассу банка. “Безусловно, это займет немного больше времени, но оператор в банке точно не откажет в приеме купюр”, - заверила финансист.По ее словам, новые купюры могут не принимать в некоторых магазинах. Виной тому человеческий фактор: кассиры просто не знакомы с обновленным дизайном и опасаются подделок. Но это скорее исключение: оснований для отказа в приеме законного платежного средства в законе нет.Валишвили предупредила, что в период выпуска новых купюр активизируются мошенники. Они убеждают потенциальных жертв в том, что банкноты необходимо проверить на подлинность, предлагают пройти по ссылке на соответствующее приложение, которое на практике оказывается шпионской программой. Также под видом социальных работников мошенники и могут предлагать пожилым людям обменять деньги, подсовывая фальшивку.
https://ria.ru/20231018/banknota-1903693914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, банкноты
Технологии, Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, банкноты
Раскрыто, что опасно делать с новыми банкнотами
Доцент Валишвили предупредил об опасности мошенничества с новыми банкнотами
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Новые купюры входят в оборот постепенно, в некоторых случаях банкоматы могут их не принимать, но главная опасность - действия мошенников, рассказала агентству "Прайм"
доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Если терминалы для приема наличных не успели вовремя переоборудовать, деньги лучше внести через кассу банка. “Безусловно, это займет немного больше времени, но оператор в банке точно не откажет в приеме купюр”, - заверила финансист.
По ее словам, новые купюры могут не принимать в некоторых магазинах. Виной тому человеческий фактор: кассиры просто не знакомы с обновленным дизайном и опасаются подделок. Но это скорее исключение: оснований для отказа в приеме законного платежного средства в законе нет.
Валишвили предупредила, что в период выпуска новых купюр активизируются мошенники. Они убеждают потенциальных жертв в том, что банкноты необходимо проверить на подлинность, предлагают пройти по ссылке на соответствующее приложение, которое на практике оказывается шпионской программой. Также под видом социальных работников мошенники и могут предлагать пожилым людям обменять деньги, подсовывая фальшивку.
В РПЦ прокомментировали решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты