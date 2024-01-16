https://ria.ru/20240116/azov-1921560375.html

Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя

Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 16.01.2024

Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика нацбатальона "Азов"* за расстрел автомобиля с мирными жителями Мариуполя, сообщает... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T10:28

2024-01-16T10:28

2024-01-16T10:42

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

россия

безопасность

украина

батальон "азов"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика нацбатальона "Азов"* за расстрел автомобиля с мирными жителями Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Сергея Михайленко… Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что 19 марта 2022 года Михайленко в Мариуполе увидел обнаружил двигавшийся по улице гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими наличие несовершеннолетних в автомобиле. В машине передвигалась семья с тремя детьми. Выполняя полученный приказ о ликвидации мирного населения, он со старшим боевой позиции расстреляли автомобиль. В результате двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик скончались на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись. Михайленко был признан виновным в убийстве двух и более лиц, малолетнего, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Как сообщили в СК РФ, осужденный полностью признал свою вину в преступлениях.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918273391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, донецкая народная республика, россия, безопасность, украина, батальон "азов", ситуация в днр и лнр