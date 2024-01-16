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Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 16.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 16.01.2024 (обновлено: 10:42 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/azov-1921560375.html
Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя
Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 16.01.2024
Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика нацбатальона "Азов"* за расстрел автомобиля с мирными жителями Мариуполя, сообщает... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T10:28
2024-01-16T10:42
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
россия
безопасность
украина
батальон "азов"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика нацбатальона "Азов"* за расстрел автомобиля с мирными жителями Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Сергея Михайленко… Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что 19 марта 2022 года Михайленко в Мариуполе увидел обнаружил двигавшийся по улице гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими наличие несовершеннолетних в автомобиле. В машине передвигалась семья с тремя детьми. Выполняя полученный приказ о ликвидации мирного населения, он со старшим боевой позиции расстреляли автомобиль. В результате двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик скончались на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись. Михайленко был признан виновным в убийстве двух и более лиц, малолетнего, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Как сообщили в СК РФ, осужденный полностью признал свою вину в преступлениях.* Запрещенная в России террористическая организация
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, безопасность, украина, батальон "азов", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Украина, Батальон "Азов", Ситуация в ДНР и ЛНР
Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя

Суд приговорил пулеметчика "Азова" пожизненно за расстрел жителей Мариуполя

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Мариуполе. 2022 год
Разрушенные здания в Мариуполе. 2022 год - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенные здания в Мариуполе. 2022 год. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика нацбатальона "Азов"* за расстрел автомобиля с мирными жителями Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Сергея Михайленко… Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что 19 марта 2022 года Михайленко в Мариуполе увидел обнаружил двигавшийся по улице гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими наличие несовершеннолетних в автомобиле. В машине передвигалась семья с тремя детьми. Выполняя полученный приказ о ликвидации мирного населения, он со старшим боевой позиции расстреляли автомобиль. В результате двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик скончались на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись. Михайленко был признан виновным в убийстве двух и более лиц, малолетнего, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Как сообщили в СК РФ, осужденный полностью признал свою вину в преступлениях.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьУкраинаБатальон "Азов"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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