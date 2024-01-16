Пулеметчик "Азова"* получил пожизненный срок за расстрел жителей Мариуполя
Суд приговорил пулеметчика "Азова" пожизненно за расстрел жителей Мариуполя
Разрушенные здания в Мариуполе. 2022 год. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы боевика нацбатальона "Азов"* за расстрел автомобиля с мирными жителями Мариуполя, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Сергея Михайленко… Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что 19 марта 2022 года Михайленко в Мариуполе увидел обнаружил двигавшийся по улице гражданский автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписями, обозначающими наличие несовершеннолетних в автомобиле. В машине передвигалась семья с тремя детьми. Выполняя полученный приказ о ликвидации мирного населения, он со старшим боевой позиции расстреляли автомобиль. В результате двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик скончались на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись. Михайленко был признан виновным в убийстве двух и более лиц, малолетнего, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушении на убийство двух и более лиц, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Как сообщили в СК РФ, осужденный полностью признал свою вину в преступлениях.
* Запрещенная в России террористическая организация