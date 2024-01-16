https://ria.ru/20240116/avariya-1921694725.html
В Нижнем Новгороде устранили аварию на теплосети
В Нижнем Новгороде устранили аварию на теплосети - РИА Новости, 16.01.2024
В Нижнем Новгороде устранили аварию на теплосети
Авария на теплосети в центре Нижнего Новгорода устранена, теплоснабжение двух школ и 20 домов восстанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T17:50
2024-01-16T17:50
2024-01-16T17:50
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Авария на теплосети в центре Нижнего Новгорода устранена, теплоснабжение двух школ и 20 домов восстанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Теплоэнерго". Прорыв трубы на перекрестке улиц Славянской и Студеной произошел утром во вторник. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео окутанных паром улиц. "Авария ликвидирована, повреждение устранено, систему запускают. Все параметры восстановятся в течение ближайших часов. Тепло уже потихонечку должно "расползаться" по батареям", - сообщили в "Теплоэнерго". Как уточнили в компании, завершены сварочные работы на трубопроводе в районе перекрестка улиц Славянская и Студеная, идет заполнение сетей теплоносителем. "В ближайшие часы подача ресурса будет восстановлена в 20 жилых домов и 2 школы, которые запитаны от поврежденного участка", - заявили в пресс-службе, добавив, что домоуправляющие компании параллельно проведут регулировку подачи тепла внутри домов. Ранее сообщалось, что в результате произошедшего прорыва трубы 12 человек, в том числе 2 детей, получили ожоги, один ребенок был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
https://ria.ru/20240105/truba-1919869802.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде устранили аварию на теплосети
В центре Нижнего Новгорода устранили аварию на теплосети
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв — РИА Новости. Авария на теплосети в центре Нижнего Новгорода устранена, теплоснабжение двух школ и 20 домов восстанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Теплоэнерго".
Прорыв трубы на перекрестке улиц Славянской и Студеной произошел утром во вторник. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео окутанных паром улиц.
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"Авария ликвидирована, повреждение устранено, систему запускают. Все параметры восстановятся в течение ближайших часов. Тепло уже потихонечку должно "расползаться" по батареям", - сообщили в "Теплоэнерго".
Как уточнили в компании, завершены сварочные работы на трубопроводе в районе перекрестка улиц Славянская и Студеная, идет заполнение сетей теплоносителем. "В ближайшие часы подача ресурса будет восстановлена в 20 жилых домов и 2 школы, которые запитаны от поврежденного участка", - заявили в пресс-службе, добавив, что домоуправляющие компании параллельно проведут регулировку подачи тепла внутри домов.
Ранее сообщалось, что в результате произошедшего прорыва трубы 12 человек, в том числе 2 детей, получили ожоги, один ребенок был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
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