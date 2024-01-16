https://ria.ru/20240116/audiosoobscheniya-1921614614.html

В московском метро начали транслировать аудиосообщения о выборах президента

В московском метро начали транслировать аудиосообщения о выборах президента - РИА Новости, 16.01.2024

В московском метро начали транслировать аудиосообщения о выборах президента

Информационные аудиосообщения о предстоящих выборах президента России начали транслировать в московском метро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:42

2024-01-16T13:42

2024-01-16T13:42

выборы президента россии — 2024

политика

россия

московское центральное кольцо (мцк)

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Информационные аудиосообщения о предстоящих выборах президента России начали транслировать в московском метро, передает корреспондент РИА Новости. "В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трёх дней - 15, 16 или 17 марта", - говорится в аудиосообщении. Аудио транслируется на эскалаторах метро, платформах МЦК и МЦД, автовокзалах и автостанциях столицы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

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политика, россия, московское центральное кольцо (мцк), совет федерации рф