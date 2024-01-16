https://ria.ru/20240116/audiosoobscheniya-1921614614.html
В московском метро начали транслировать аудиосообщения о выборах президента
В московском метро начали транслировать аудиосообщения о выборах президента - РИА Новости, 16.01.2024
В московском метро начали транслировать аудиосообщения о выборах президента
Информационные аудиосообщения о предстоящих выборах президента России начали транслировать в московском метро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:42
2024-01-16T13:42
2024-01-16T13:42
выборы президента россии — 2024
политика
россия
московское центральное кольцо (мцк)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921258600_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_17ad83d5d3ecb6fc0a1708f14947dad3.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Информационные аудиосообщения о предстоящих выборах президента России начали транслировать в московском метро, передает корреспондент РИА Новости. "В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трёх дней - 15, 16 или 17 марта", - говорится в аудиосообщении. Аудио транслируется на эскалаторах метро, платформах МЦК и МЦД, автовокзалах и автостанциях столицы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html
https://ria.ru/20240115/vybory-1921488874.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921258600_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f68ad7a2cf112bdc4f4b238a1dfd241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, московское центральное кольцо (мцк), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Московское центральное кольцо (МЦК), Совет Федерации РФ
В московском метро начали транслировать аудиосообщения о выборах президента
Аудиосообщения о выборах президента РФ начали транслировать в московском метро