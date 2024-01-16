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На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 16.01.2024 (обновлено: 14:23 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ataki-1921625776.html
На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ
На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 16.01.2024
На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ
Российские войска на донецком направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:17
2024-01-16T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР."Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ

МО: на Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
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Вчера, 08:00
Кроме того, по данным ведомства, ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР.
"Противник потерял до 280 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также орудие Д-20", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 января, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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