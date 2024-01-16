Рейтинг@Mail.ru
Глава Иракского Курдистана призвал положить конец иранским атакам на регион - РИА Новости, 16.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 16.01.2024 (обновлено: 09:38 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/ataki-1921548445.html
Глава Иракского Курдистана призвал положить конец иранским атакам на регион
Глава Иракского Курдистана призвал положить конец иранским атакам на регион - РИА Новости, 16.01.2024
Глава Иракского Курдистана призвал положить конец иранским атакам на регион
Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион после... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:17
2024-01-16T09:38
в мире
иракский курдистан
эрбиль
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149680/19/1496801935_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b1fa6e70d0b20e2e30c2b22c8c27b952.jpg
ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион после обстрела в ночь на вторник столицы Иракского Курдистана Эрбиля в районе международного аэропорта, говорится в поступившем РИА Новости заявлении премьера.Ранее власти столицы Иракского Курдистана Эрбиля сообщили, что жертвами атак иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть человек получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок."В очередной раз Эрбиль подвергся ракетному обстрелу со стороны иранского КСИР. К сожалению, эта совершенная без повода атака привела к гибели и ранению мирных жителей... Я призываю федеральное правительство занять решительную позицию по поводу этого нарушения суверенитета Ирака, особенно Курдистана", - отмечается в заявлении премьера."Мы просим международное сообщество не хранить молчание относительно несправедливости, которой подвергается народ Курдистана. В ближайшие дни мы будем постоянно связываться с представителями международного сообщества, чтобы положить конец этим жестоким нападениям на невинное население Курдистана", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
иракский курдистан
эрбиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149680/19/1496801935_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_caf29b23505ad861633fc6a7511ea2f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иракский курдистан, эрбиль, иран
В мире, Иракский Курдистан, Эрбиль, Иран
Глава Иракского Курдистана призвал положить конец иранским атакам на регион

Глава Иракского Курдистана Барзани призвал положить конец атакам Ирана на регион

CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi KurdistanИракский Курдистан
Иракский Курдистан - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
CC BY 2.0 / Sammy Six / Erbil, Iraqi Kurdistan
Иракский Курдистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион после обстрела в ночь на вторник столицы Иракского Курдистана Эрбиля в районе международного аэропорта, говорится в поступившем РИА Новости заявлении премьера.
Ранее власти столицы Иракского Курдистана Эрбиля сообщили, что жертвами атак иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть человек получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок.
«
"В очередной раз Эрбиль подвергся ракетному обстрелу со стороны иранского КСИР. К сожалению, эта совершенная без повода атака привела к гибели и ранению мирных жителей... Я призываю федеральное правительство занять решительную позицию по поводу этого нарушения суверенитета Ирака, особенно Курдистана", - отмечается в заявлении премьера.
"Мы просим международное сообщество не хранить молчание относительно несправедливости, которой подвергается народ Курдистана. В ближайшие дни мы будем постоянно связываться с представителями международного сообщества, чтобы положить конец этим жестоким нападениям на невинное население Курдистана", - отмечается в заявлении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
2 января, 08:00
 
В миреИракский КурдистанЭрбильИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала