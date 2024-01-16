https://ria.ru/20240116/ataki-1921548445.html

Глава Иракского Курдистана призвал положить конец иранским атакам на регион

Глава Иракского Курдистана призвал положить конец иранским атакам на регион - РИА Новости, 16.01.2024

Глава Иракского Курдистана призвал положить конец иранским атакам на регион

Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион после... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T09:17

2024-01-16T09:17

2024-01-16T09:38

в мире

иракский курдистан

эрбиль

иран

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ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион после обстрела в ночь на вторник столицы Иракского Курдистана Эрбиля в районе международного аэропорта, говорится в поступившем РИА Новости заявлении премьера.Ранее власти столицы Иракского Курдистана Эрбиля сообщили, что жертвами атак иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на объекты в городе стали четыре человека, шесть человек получили ранения. По данным телеканала ABC, американские граждане не пострадали. Ответственность за атаки баллистическими ракетами взял на себя иранский КСИР, который заявил, что при ударе были уничтожены базы антииранских террористических группировок."В очередной раз Эрбиль подвергся ракетному обстрелу со стороны иранского КСИР. К сожалению, эта совершенная без повода атака привела к гибели и ранению мирных жителей... Я призываю федеральное правительство занять решительную позицию по поводу этого нарушения суверенитета Ирака, особенно Курдистана", - отмечается в заявлении премьера."Мы просим международное сообщество не хранить молчание относительно несправедливости, которой подвергается народ Курдистана. В ближайшие дни мы будем постоянно связываться с представителями международного сообщества, чтобы положить конец этим жестоким нападениям на невинное население Курдистана", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

иракский курдистан

эрбиль

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в мире, иракский курдистан, эрбиль, иран