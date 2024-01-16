https://ria.ru/20240116/aktivy-1921636786.html

ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов

ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов - РИА Новости, 16.01.2024

ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов

В Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных суверенных активов России в пользу Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T14:57

2024-01-16T14:57

2024-01-16T16:59

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БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных суверенных активов России в пользу Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем в соцсети X по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС."Министры обсудили замороженные российские активы. Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса", — заявил чиновник.В начале 2024-го официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как, в свою очередь, сообщила в прошлый вторник министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.

https://ria.ru/20240111/peskov-1920731475.html

https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html

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в мире, экономика, россия, украина, брюссель, эрик мамер, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), джанет йеллен, бельгия, g7