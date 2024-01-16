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ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов - РИА Новости, 16.01.2024
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14:57 16.01.2024 (обновлено: 16:59 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/aktivy-1921636786.html
ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов
ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов - РИА Новости, 16.01.2024
ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов
В Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных суверенных активов России в пользу Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T14:57
2024-01-16T16:59
в мире
экономика
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брюссель
эрик мамер
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных суверенных активов России в пользу Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем в соцсети X по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.&quot;Министры обсудили замороженные российские активы. Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса&quot;, — заявил чиновник.В начале 2024-го официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как, в свою очередь, сообщила в прошлый вторник министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
https://ria.ru/20240111/peskov-1920731475.html
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в мире, экономика, россия, украина, брюссель, эрик мамер, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), джанет йеллен, бельгия, g7
В мире, Экономика, Россия, Украина, Брюссель, Эрик Мамер, Евросоюз, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Джанет Йеллен, Бельгия, G7
ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов

Минфин Бельгии сообщил о запуске работы по использованию замороженных активов РФ

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв — РИА Новости. В Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных суверенных активов России в пользу Украины, сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем в соцсети X по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.
«

"Министры обсудили замороженные российские активы. Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса", — заявил чиновник.

В конце прошлого года Еврокомиссия представила план по использованию непредвиденных доходов, получаемых в результате заморозки российских активов и их инвестирования. Пока предлагается аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях Евросоюза чрезвычайную прибыль от активов Банка России в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.

В начале 2024-го официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил об отсутствии подвижек в этом вопросе. Как, в свою очередь, сообщила в прошлый вторник министр финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон еще не принял решение о конфискации российских активов для передачи их Украине, но участвует в проработке возможных опций в рамках G7.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Кремле предупредили США о последствиях изъятия российских активов
11 января, 14:26
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
СМИ: США не могут передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС
29 декабря 2023, 04:32
 
В миреЭкономикаРоссияУкраинаБрюссельЭрик МамерЕвросоюзЕврокомиссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Джанет ЙелленБельгияG7
 
 
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