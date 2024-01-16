https://ria.ru/20240116/aktery-1921465800.html

Мужественность и красота: стиль советских кинозвезд

Мужественность и красота: стиль советских кинозвезд - РИА Новости, 16.01.2024

Мужественность и красота: стиль советских кинозвезд

Статные, харизматичные, талантливые — ими всегда восхищались кинозрители. Какими были эталоны мужской красоты и стиля — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:04

культура

стиль жизни

андрей миронов

василий лановой

владимир высоцкий (автор песен)

александр абдулов

олег янковский

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Юлия Зачетова. Статные, харизматичные, талантливые — ими всегда восхищались кинозрители. Какими были эталоны мужской красоты и стиля — в материале РИА Новости.Мужественный Василий ЛановойВ 2021-м народный артист СССР Василий Лановой разделил с президентом России Владимиром Путиным первое место по результатам опроса ВЦИОМ о настоящих мужчинах.Форма мужчинам к лицу — это известно всем. Лановой, которому сегодня могло бы исполниться 90, за кинокарьеру примерил униформу разных эпох и стилей: царской России — в ролях Курагина в "Войне и мире" (1965 год) и Вронского в "Анне Карениной" (1967 год), советскую — как Иван Варавва в "Офицерах" (1971 год).Фирменная куртка Владимира ВысоцкогоЕще школьником Высоцкий получил обидное в те времена прозвище "американец" — за привезенные из Германии вещи. Выбирая наряды сам, молодой актер копировал поэта Владимира Маяковского: носил широкие рубахи, шарфы и шейные платки.Кожаная куртка, брюки клеш — таким запомнился Владимир Семенович поклонникам. А еще — в темной водолазке или в рубашке с расстегнутой верхней пуговицей.Советские зрители мечтали о шляпе и жестком кожаном пальто с отворотами, как у его Жеглова в киноленте "Место встречи изменить нельзя" (1979 год).Эстет Андрей МироновАртист одевался с иголочки — врожденный вкус и чувство стиля ему никогда не изменяли. Кумиру миллионов могли завидовать не только модники, но и модницы.Особая эстетика видна и в экранных образах Миронова. Семицветов в фильме "Берегись автомобиля" (1966 год) даже на даче щеголяет с кулоном на золотой цепочке и во вьетнамках. Голубая водолазка-битловка Козодоева в "Бриллиантовой руке" (1968 год) принадлежала самому актеру.Образ из "Бриллиантовой руки" (кроме разве что брюк, которые превращаются в шорты) Миронов транслировал на повседневную жизнь, считает автор телеграм-канала "Историк Мод" Анатоль Вовк."Часто его видели в простом бадлоне с темным пиджаком или в обычной рубашке. В этом свободном стиле угадывалась и свобода мышления, и насмотренность. Чтобы так выглядеть, надо было избавиться от клишированных идей и порой даже выразить одеждой пощечину общественному вкусу", — отмечает эксперт.Олег Янковский: костюм и трубкаЗавораживающий взгляд артиста сводил с ума зрительниц. Эффект закрепляли яркие роли и щегольской образ вне сцены: костюмы, шляпы, фирменная трубка."На большинстве снимков мы видим его в хорошо посаженных костюмах с галстуками или галстуками-бабочками. Будем честны, костюм может выглядеть по-разному: и как офисный вариант, и как стильный. Второй случай — Янковского", — говорит Анатоль Вовк.Тихая роскошь Александра АбдуловаВ роли Никиты в "Карнавале" (1981 год) он воплотил привычный для себя на экране образ обаятельного и довольно опасного сердцееда. А также — модника, на которого стремились быть похожими.Его белые костюмы в "Чародеях" (1982 год) — воплощение шика — тоже запомнились надолго.Актер выглядел стильно не только на экране, но и в жизни."Сегодня стиль Миронова, Янковского и Абдулова назвали бы quiet luxury, или "тихая роскошь". Он получил распространение еще в XX веке и сегодня благодаря различным сериалам — на волне популярности. Это красивая одежда приглушенных оттенков без кричащих принтов. Она из качественных материалов, на ней нет логотипов, никакого маркера стоимости", — поясняет историк моды.Если бы эти артисты жили в эпоху соцсетей, то наверняка стали бы истинными инфлюенсерами, уверен Анатоль Вовк. Причина тому — сочетание яркой внешности и чувства стиля.

https://ria.ru/20231224/aktrisy-1917449998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стиль жизни, андрей миронов, василий лановой, владимир высоцкий (автор песен), александр абдулов, олег янковский