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Мужественность и красота: стиль советских кинозвезд - РИА Новости, 16.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 16.01.2024 (обновлено: 08:04 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/aktery-1921465800.html
Мужественность и красота: стиль советских кинозвезд
Мужественность и красота: стиль советских кинозвезд - РИА Новости, 16.01.2024
Мужественность и красота: стиль советских кинозвезд
Статные, харизматичные, талантливые — ими всегда восхищались кинозрители. Какими были эталоны мужской красоты и стиля — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T08:00
2024-01-16T08:04
культура
стиль жизни
андрей миронов
василий лановой
владимир высоцкий (автор песен)
александр абдулов
олег янковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/58710/47/587104729_0:349:1984:1465_1920x0_80_0_0_042eea964f98b0c2ed8686747c0c7c57.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Юлия Зачетова. Статные, харизматичные, талантливые — ими всегда восхищались кинозрители. Какими были эталоны мужской красоты и стиля — в материале РИА Новости.Мужественный Василий ЛановойВ 2021-м народный артист СССР Василий Лановой разделил с президентом России Владимиром Путиным первое место по результатам опроса ВЦИОМ о настоящих мужчинах.Форма мужчинам к лицу — это известно всем. Лановой, которому сегодня могло бы исполниться 90, за кинокарьеру примерил униформу разных эпох и стилей: царской России — в ролях Курагина в "Войне и мире" (1965 год) и Вронского в "Анне Карениной" (1967 год), советскую — как Иван Варавва в "Офицерах" (1971 год).Фирменная куртка Владимира ВысоцкогоЕще школьником Высоцкий получил обидное в те времена прозвище "американец" — за привезенные из Германии вещи. Выбирая наряды сам, молодой актер копировал поэта Владимира Маяковского: носил широкие рубахи, шарфы и шейные платки.Кожаная куртка, брюки клеш — таким запомнился Владимир Семенович поклонникам. А еще — в темной водолазке или в рубашке с расстегнутой верхней пуговицей.Советские зрители мечтали о шляпе и жестком кожаном пальто с отворотами, как у его Жеглова в киноленте "Место встречи изменить нельзя" (1979 год).Эстет Андрей МироновАртист одевался с иголочки — врожденный вкус и чувство стиля ему никогда не изменяли. Кумиру миллионов могли завидовать не только модники, но и модницы.Особая эстетика видна и в экранных образах Миронова. Семицветов в фильме "Берегись автомобиля" (1966 год) даже на даче щеголяет с кулоном на золотой цепочке и во вьетнамках. Голубая водолазка-битловка Козодоева в "Бриллиантовой руке" (1968 год) принадлежала самому актеру.Образ из "Бриллиантовой руки" (кроме разве что брюк, которые превращаются в шорты) Миронов транслировал на повседневную жизнь, считает автор телеграм-канала "Историк Мод" Анатоль Вовк.&quot;Часто его видели в простом бадлоне с темным пиджаком или в обычной рубашке. В этом свободном стиле угадывалась и свобода мышления, и насмотренность. Чтобы так выглядеть, надо было избавиться от клишированных идей и порой даже выразить одеждой пощечину общественному вкусу&quot;, — отмечает эксперт.Олег Янковский: костюм и трубкаЗавораживающий взгляд артиста сводил с ума зрительниц. Эффект закрепляли яркие роли и щегольской образ вне сцены: костюмы, шляпы, фирменная трубка.&quot;На большинстве снимков мы видим его в хорошо посаженных костюмах с галстуками или галстуками-бабочками. Будем честны, костюм может выглядеть по-разному: и как офисный вариант, и как стильный. Второй случай — Янковского&quot;, — говорит Анатоль Вовк.Тихая роскошь Александра АбдуловаВ роли Никиты в "Карнавале" (1981 год) он воплотил привычный для себя на экране образ обаятельного и довольно опасного сердцееда. А также — модника, на которого стремились быть похожими.Его белые костюмы в "Чародеях" (1982 год) — воплощение шика — тоже запомнились надолго.Актер выглядел стильно не только на экране, но и в жизни.&quot;Сегодня стиль Миронова, Янковского и Абдулова назвали бы quiet luxury, или &quot;тихая роскошь&quot;. Он получил распространение еще в XX веке и сегодня благодаря различным сериалам — на волне популярности. Это красивая одежда приглушенных оттенков без кричащих принтов. Она из качественных материалов, на ней нет логотипов, никакого маркера стоимости&quot;, — поясняет историк моды.Если бы эти артисты жили в эпоху соцсетей, то наверняка стали бы истинными инфлюенсерами, уверен Анатоль Вовк. Причина тому — сочетание яркой внешности и чувства стиля.
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стиль жизни, андрей миронов, василий лановой, владимир высоцкий (автор песен), александр абдулов, олег янковский
Культура, Стиль жизни, Андрей Миронов, Василий Лановой, Владимир Высоцкий (автор песен), Александр Абдулов, Олег Янковский

Мужественность и красота: стиль советских кинозвезд

© РИА Новости / В. Бондарев | Перейти в медиабанкАктер Андрей Миронов
Актер Андрей Миронов - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости / В. Бондарев
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Юлия Зачетова. Статные, харизматичные, талантливые — ими всегда восхищались кинозрители. Какими были эталоны мужской красоты и стиля — в материале РИА Новости.

Мужественный Василий Лановой

В 2021-м народный артист СССР Василий Лановой разделил с президентом России Владимиром Путиным первое место по результатам опроса ВЦИОМ о настоящих мужчинах.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой во время шествия патриотической акции "Бессмертный полк"
Президент РФ Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой во время шествия патриотической акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой во время шествия патриотической акции "Бессмертный полк"
Форма мужчинам к лицу — это известно всем. Лановой, которому сегодня могло бы исполниться 90, за кинокарьеру примерил униформу разных эпох и стилей: царской России — в ролях Курагина в "Войне и мире" (1965 год) и Вронского в "Анне Карениной" (1967 год), советскую — как Иван Варавва в "Офицерах" (1971 год).
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир"

Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма Война и мир

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир"

© РИА Новости / В. Уваров
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1 из 3
© Мосфильм. 1967Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме Анна Каренина
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
© Мосфильм. 1967
2 из 3
© РИА Новости / В. Комаров | Перейти в медиабанк

Кадр из кинофильма "Офицеры". Георгий Юматов в роли Алексея Трофимова, Василий Лановой играет Ивана Варавву (справа)

Кадр из фильма Офицеры

Кадр из кинофильма "Офицеры". Георгий Юматов в роли Алексея Трофимова, Василий Лановой играет Ивана Варавву (справа)

© РИА Новости / В. Комаров
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3 из 3

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма по роману Льва Толстого "Война и мир"

© РИА Новости / В. Уваров
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1 из 3
Татьяна Самойлова и Василий Лановой в фильме "Анна Каренина"
© Мосфильм. 1967
2 из 3

Кадр из кинофильма "Офицеры". Георгий Юматов в роли Алексея Трофимова, Василий Лановой играет Ивана Варавву (справа)

© РИА Новости / В. Комаров
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3 из 3

Фирменная куртка Владимира Высоцкого

Еще школьником Высоцкий получил обидное в те времена прозвище "американец" — за привезенные из Германии вещи. Выбирая наряды сам, молодой актер копировал поэта Владимира Маяковского: носил широкие рубахи, шарфы и шейные платки.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинВладимир Высоцкий во время празднования десятилетия Театра на Таганке
Владимир Высоцкий во время празднования 10-летия Театра на Таганке - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Владимир Высоцкий во время празднования десятилетия Театра на Таганке
Кожаная куртка, брюки клеш — таким запомнился Владимир Семенович поклонникам. А еще — в темной водолазке или в рубашке с расстегнутой верхней пуговицей.
Советские зрители мечтали о шляпе и жестком кожаном пальто с отворотами, как у его Жеглова в киноленте "Место встречи изменить нельзя" (1979 год).
© Одесская киностудия (1979)Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Одесская киностудия (1979)
Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Эстет Андрей Миронов

Артист одевался с иголочки — врожденный вкус и чувство стиля ему никогда не изменяли. Кумиру миллионов могли завидовать не только модники, но и модницы.
© РИА Новости / В. Кречет | Перейти в медиабанкАндрей Миронов (второй слева) в фильме "Приключения итальянцев в России"
А.Миронов в фильме Приключения итальянцев в России - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / В. Кречет
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Андрей Миронов (второй слева) в фильме "Приключения итальянцев в России"
Особая эстетика видна и в экранных образах Миронова. Семицветов в фильме "Берегись автомобиля" (1966 год) даже на даче щеголяет с кулоном на золотой цепочке и во вьетнамках. Голубая водолазка-битловка Козодоева в "Бриллиантовой руке" (1968 год) принадлежала самому актеру.
© Мосфильм (1966)

Андрей Миронов (в центре) в фильме "Берегись автомобиля"

Кадр из фильма Берегись автомобиля

Андрей Миронов (в центре) в фильме "Берегись автомобиля"

© Мосфильм (1966)
1 из 2
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
2 из 2

Андрей Миронов (в центре) в фильме "Берегись автомобиля"

© Мосфильм (1966)
1 из 2
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
2 из 2
Образ из "Бриллиантовой руки" (кроме разве что брюк, которые превращаются в шорты) Миронов транслировал на повседневную жизнь, считает автор телеграм-канала "Историк Мод" Анатоль Вовк.
«

"Часто его видели в простом бадлоне с темным пиджаком или в обычной рубашке. В этом свободном стиле угадывалась и свобода мышления, и насмотренность. Чтобы так выглядеть, надо было избавиться от клишированных идей и порой даже выразить одеждой пощечину общественному вкусу", — отмечает эксперт.

Олег Янковский: костюм и трубка

Завораживающий взгляд артиста сводил с ума зрительниц. Эффект закрепляли яркие роли и щегольской образ вне сцены: костюмы, шляпы, фирменная трубка.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНа премьере фильма Валерия Тодоровского "Стиляги" в Москве
Премьера фильма Валерия Тодоровского Стиляги прошла в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На премьере фильма Валерия Тодоровского "Стиляги" в Москве
«

"На большинстве снимков мы видим его в хорошо посаженных костюмах с галстуками или галстуками-бабочками. Будем честны, костюм может выглядеть по-разному: и как офисный вариант, и как стильный. Второй случай — Янковского", — говорит Анатоль Вовк.

Тихая роскошь Александра Абдулова

В роли Никиты в "Карнавале" (1981 год) он воплотил привычный для себя на экране образ обаятельного и довольно опасного сердцееда. А также — модника, на которого стремились быть похожими.
Его белые костюмы в "Чародеях" (1982 год) — воплощение шика — тоже запомнились надолго.
© Гостелерадио (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма Чародеи
Кадр из фильма "Чародеи"
© Гостелерадио (1982)
1 из 2
© Одесская киностудия (1982)

Фрагмент фильма "Чародеи"

 Кадр из фильма Чародеи

Фрагмент фильма "Чародеи"

© Одесская киностудия (1982)
2 из 2
Кадр из фильма "Чародеи"
© Гостелерадио (1982)
1 из 2

Фрагмент фильма "Чародеи"

© Одесская киностудия (1982)
2 из 2
Актер выглядел стильно не только на экране, но и в жизни.
«

"Сегодня стиль Миронова, Янковского и Абдулова назвали бы quiet luxury, или "тихая роскошь". Он получил распространение еще в XX веке и сегодня благодаря различным сериалам — на волне популярности. Это красивая одежда приглушенных оттенков без кричащих принтов. Она из качественных материалов, на ней нет логотипов, никакого маркера стоимости", — поясняет историк моды.

© РИА Новости / Шахвердиев | Перейти в медиабанкАлександр Абдулов
Актер Московского государственного театра Ленком Александр Гаврилович Абдулов - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Шахвердиев
Перейти в медиабанк
Александр Абдулов
Если бы эти артисты жили в эпоху соцсетей, то наверняка стали бы истинными инфлюенсерами, уверен Анатоль Вовк. Причина тому — сочетание яркой внешности и чувства стиля.
Людмила Гурченко на съемках фильма Рецепт ее молодости - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Советские иконы стиля: кому подражала вся страна
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КультураСтиль жизниАндрей МироновВасилий ЛановойВладимир Высоцкий (автор песен)Александр АбдуловОлег Янковский
 
 
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