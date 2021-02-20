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Россияне назвали "настоящих мужчин"
Россияне назвали "настоящих мужчин"
Россияне считают настоящими мужчинами народного артиста СССР Василия Ланового и президента Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:18
2021-02-20T10:18
2021-02-20T13:51
россия
вциом
василий лановой
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общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россияне считают настоящими мужчинами народного артиста СССР Василия Ланового и президента Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Ланового и Путина назвали по девять процентов респондентов. В тройку также вошел актер Константин Хабенский, которого вспомнили шесть процентов опрошенных. При этом 45 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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россия, вциом, василий лановой, константин хабенский, владимир путин, общество