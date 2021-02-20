https://ria.ru/20210220/muzhchiny-1598280192.html

Россияне назвали "настоящих мужчин"

Россияне назвали "настоящих мужчин"

Россияне считают настоящими мужчинами народного артиста СССР Василия Ланового и президента Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:18

2021-02-20T10:18

2021-02-20T13:51

россия

вциом

василий лановой

константин хабенский

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россияне считают настоящими мужчинами народного артиста СССР Василия Ланового и президента Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Ланового и Путина назвали по девять процентов респондентов. В тройку также вошел актер Константин Хабенский, которого вспомнили шесть процентов опрошенных. При этом 45 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/podarok-1598193307.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, василий лановой, константин хабенский, владимир путин, общество