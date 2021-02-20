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Россияне назвали "настоящих мужчин"
Россияне назвали "настоящих мужчин"
Россияне считают настоящими мужчинами народного артиста СССР Василия Ланового и президента Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:18
2021-02-20T13:51
россия
вциом
василий лановой
константин хабенский
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россияне считают настоящими мужчинами народного артиста СССР Василия Ланового и президента Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Ланового и Путина назвали по девять процентов респондентов. В тройку также вошел актер Константин Хабенский, которого вспомнили шесть процентов опрошенных. При этом 45 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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россия, вциом, василий лановой, константин хабенский, владимир путин, общество

Россияне назвали "настоящих мужчин"

10:18 20.02.2021 (обновлено: 13:51 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россияне считают настоящими мужчинами народного артиста СССР Василия Ланового и президента Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Ланового и Путина назвали по девять процентов респондентов. В тройку также вошел актер Константин Хабенский, которого вспомнили шесть процентов опрошенных.
При этом 45 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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РоссияВЦИОМВасилий ЛановойКонстантин ХабенскийВладимир ПутинОбщество
 
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