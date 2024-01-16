https://ria.ru/20240116/afera-1921669010.html
В Нальчике экс-чиновников заподозрили в афере на 52 миллиона рублей
В Нальчике экс-чиновников заподозрили в афере на 52 миллиона рублей - РИА Новости, 16.01.2024
В Нальчике экс-чиновников заподозрили в афере на 52 миллиона рублей
Следствие заподозрило бывших чиновников департамента дорожного хозяйства Нальчика в превышении должностных полномочий и служебном подлоге с ущербом более 50... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T16:18
2024-01-16T16:18
2024-01-16T16:19
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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Следствие заподозрило бывших чиновников департамента дорожного хозяйства Нальчика в превышении должностных полномочий и служебном подлоге с ущербом более 50 миллионов рублей, сообщило СУСК по региону. "По версии следствия, в апреле 2023 года исполняющий обязанности руководителя МКУ "Департамент дорожного хозяйства и благоустройства" администрации Нальчика с целью создания имущественной выгоды в интересах аффилированного юридического лица организовал заключение муниципального контракта по ремонту улично-дорожной сети стоимостью 52 миллиона рублей между ООО "Дорремстрой" в качестве подрядчика и ООО "Новые дороги" в качестве субподрядчика", - говорится в релизе. По указанию руководителя департамента его подчиненный - главный специалист отдела, зная, что работы в полном объеме не выполнены, изготовил и подписал подложные документы с завышенными объемами и стоимостью работ. "На основании поддельных документов на расчетный счет "Дорремстрой" были необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере 52 миллионов рублей", - уточняет ведомство. В отношении экс-чиновников возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и "Служебный подлог" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html
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происшествия, нальчик, россия
Происшествия, Нальчик, Россия
В Нальчике экс-чиновников заподозрили в афере на 52 миллиона рублей
В Нальчике следствие заподозрило экс-чиновников в подлоге на 52 миллиона рублей
НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости.
Следствие заподозрило бывших чиновников департамента дорожного хозяйства Нальчика в превышении должностных полномочий и служебном подлоге с ущербом более 50 миллионов рублей, сообщило СУСК по региону
.
"По версии следствия, в апреле 2023 года исполняющий обязанности руководителя МКУ "Департамент дорожного хозяйства и благоустройства" администрации Нальчика с целью создания имущественной выгоды в интересах аффилированного юридического лица организовал заключение муниципального контракта по ремонту улично-дорожной сети стоимостью 52 миллиона рублей между ООО "Дорремстрой" в качестве подрядчика и ООО "Новые дороги" в качестве субподрядчика", - говорится в релизе.
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По указанию руководителя департамента его подчиненный - главный специалист отдела, зная, что работы в полном объеме не выполнены, изготовил и подписал подложные документы с завышенными объемами и стоимостью работ.
"На основании поддельных документов на расчетный счет "Дорремстрой" были необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере 52 миллионов рублей", - уточняет ведомство.
В отношении экс-чиновников возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и "Служебный подлог" УК РФ
, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.
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