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В ТЕРСО назвали дату сброса новой партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан - РИА Новости, 16.01.2024
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09:12 16.01.2024
https://ria.ru/20240116/aes-1921547595.html
В ТЕРСО назвали дату сброса новой партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
В ТЕРСО назвали дату сброса новой партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан - РИА Новости, 16.01.2024
В ТЕРСО назвали дату сброса новой партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
Сброс четвертой партии очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" запланирован на вторую половину февраля этого года, сообщили в... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T09:12
2024-01-16T09:12
в мире
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ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Сброс четвертой партии очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" запланирован на вторую половину февраля этого года, сообщили в ходе пресс-брифинга представители компании-оператора станции TEPCO. "После того как был завершен третий этап сброса, мы приступили к тщательной проверке всего задействованного оборудования. Мы также приступили к подготовке к началу сброса следующей партии воды, которая, как ожидается, будет проведена во второй половине февраля", - отметили они. Представители компании-оператора также сообщили, что в ближайшее время начнется подготовка к частичному извлечению обломков из второго энергоблока. При этом TEPCO пока еще не может с точностью назвать ни сроков, ни затрат на проведение этой операции. Представители оператора также не смогли ответить на вопрос журналистов относительно общих расходов, которые понесет TEPCO. "Мы пока еще не пришли ни к какому финальному решению о том, что именно будет представлять финальный этап ликвидации, поэтому мы не можем ответить, какую долю финансовых затрат должно нести TEPCO", - добавили они. Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
https://ria.ru/20230901/yaponiya-1893623219.html
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в мире, япония, китай, фукусима-1, tepco, терсо
В мире, Япония, Китай, Фукусима-1, TEPCO, ТЕРСО
В ТЕРСО назвали дату сброса новой партии воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

Сброс новой партии воды с АЭС "Фукусима-1" намечен на вторую половину февраля

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 янв – РИА Новости. Сброс четвертой партии очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" запланирован на вторую половину февраля этого года, сообщили в ходе пресс-брифинга представители компании-оператора станции TEPCO.
«
"После того как был завершен третий этап сброса, мы приступили к тщательной проверке всего задействованного оборудования. Мы также приступили к подготовке к началу сброса следующей партии воды, которая, как ожидается, будет проведена во второй половине февраля", - отметили они.
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Представители компании-оператора также сообщили, что в ближайшее время начнется подготовка к частичному извлечению обломков из второго энергоблока. При этом TEPCO пока еще не может с точностью назвать ни сроков, ни затрат на проведение этой операции.
Представители оператора также не смогли ответить на вопрос журналистов относительно общих расходов, которые понесет TEPCO.
"Мы пока еще не пришли ни к какому финальному решению о том, что именно будет представлять финальный этап ликвидации, поэтому мы не можем ответить, какую долю финансовых затрат должно нести TEPCO", - добавили они.
Компания ТЕРСО 24 августа начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей.
Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
Акция протеста у Генерального консульства Японии в Гонконге после начала сброса воды с атомной электростанции Фукусима-1 в океан - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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В миреЯпонияКитайФукусима-1TEPCOТЕРСО
 
 
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