https://ria.ru/20240115/zima-1921376716.html

Большинству россиян нравится зима, показал опрос

Большинству россиян нравится зима, показал опрос - РИА Новости, 15.01.2024

Большинству россиян нравится зима, показал опрос

Большинству (74%) россиян нравится зима, 43% описали идеальный зимний отдых как занятие зимними видами спорта, согласно данным опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:43

2024-01-15T10:43

2024-01-15T10:43

общество

вциом

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Большинству (74%) россиян нравится зима, 43% описали идеальный зимний отдых как занятие зимними видами спорта, согласно данным опроса ВЦИОМ. Половина (50%) респондентов отметили, что им скорее нравится зима, 24% сказали, что им очень нравится зима. Не нравится это время года 24% россиян, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Наиболее предпочтительным видом зимнего отдыха для 43% опрошенных является катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта. Больше трети (37%) предпочитают поездки в гости к родственникам, друзьям, 34% россиян выбрали бы отдых дома. На вопрос о том, что в зиме хорошего, 35% респондентов назвали белый пушистый снег, 28% отметили, что им нравятся Новогодние праздники. Четыре из десяти (40%) опрошенных сказали, что в зиме им не нравится холод, метели, мороз, 17% сказали, что зимой плохо то, что случаются аварии на ЖКХ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 декабря 2023 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231010/kanikuly-1901531623.html

https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html

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общество, вциом