https://ria.ru/20240115/zemletryasenie-1921472526.html

В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов

В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов - РИА Новости, 15.01.2024

В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов

В Иркутской области зарегистрировано землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:42

2024-01-15T17:42

2024-01-15T17:44

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. В Иркутской области зарегистрировано землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС региона. "По уточненным данным, в 20.52 (15.52 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в Республике Бурятии, в 58 км от населённого пункта Сахули. Интенсивность в эпицентре 7,8 балла. Ощутимость в Иркутске 3 балла, Ольхонском районе 3-4 балла, Казачинско-Ленском районе 4 балла", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Иркутской области разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20240114/zemletryasenie-1921239054.html

иркутск

иркутская область

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иркутск, иркутская область