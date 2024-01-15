https://ria.ru/20240115/zemletryasenie-1921472526.html
В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов
В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов - РИА Новости, 15.01.2024
В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов
В Иркутской области зарегистрировано землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:42
2024-01-15T17:42
2024-01-15T17:44
иркутск
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. В Иркутской области зарегистрировано землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС региона. "По уточненным данным, в 20.52 (15.52 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в Республике Бурятии, в 58 км от населённого пункта Сахули. Интенсивность в эпицентре 7,8 балла. Ощутимость в Иркутске 3 балла, Ольхонском районе 3-4 балла, Казачинско-Ленском районе 4 балла", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Иркутской области разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20240114/zemletryasenie-1921239054.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, иркутская область
Иркутск, Иркутская область
В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов
ГУМЧС: в Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов