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В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов - РИА Новости, 15.01.2024
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17:42 15.01.2024 (обновлено: 17:44 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/zemletryasenie-1921472526.html
В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов
В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов - РИА Новости, 15.01.2024
В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов
В Иркутской области зарегистрировано землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:42
2024-01-15T17:44
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. В Иркутской области зарегистрировано землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС региона. "По уточненным данным, в 20.52 (15.52 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в Республике Бурятии, в 58 км от населённого пункта Сахули. Интенсивность в эпицентре 7,8 балла. Ощутимость в Иркутске 3 балла, Ольхонском районе 3-4 балла, Казачинско-Ленском районе 4 балла", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Иркутской области разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20240114/zemletryasenie-1921239054.html
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иркутск, иркутская область
Иркутск, Иркутская область
В Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов

ГУМЧС: в Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью до 4 баллов

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. В Иркутской области зарегистрировано землетрясение интенсивностью до 4 баллов, сообщает ГУМЧС региона.
"По уточненным данным, в 20.52 (15.52 мск) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр находился в Республике Бурятии, в 58 км от населённого пункта Сахули. Интенсивность в эпицентре 7,8 балла. Ощутимость в Иркутске 3 балла, Ольхонском районе 3-4 балла, Казачинско-Ленском районе 4 балла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Иркутской области разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
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