https://ria.ru/20240115/zemletryasenie-1921460362.html

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 15.01.2024

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T17:00

2024-01-15T17:00

2024-01-15T17:37

курумканский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 15 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике."В 20.52 (15.52 мск) произошло сейсмособытие в 58 километрах северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда 5,7. Энергетический класс 14,3", - говорится в сообщении.Отмечается, что толчки на территории Бурятии ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ. Предварительно, информации о жертвах и разрушениях нет.Жители Читы и районов Забайкальского края ощутили отголоски землетрясения, зафиксированного на территории Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.

https://ria.ru/20240114/zemletryasenie-1921239054.html

курумканский район

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курумканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)