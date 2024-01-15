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В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 15.01.2024
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17:00 15.01.2024 (обновлено: 17:37 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/zemletryasenie-1921460362.html
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 15.01.2024
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии, сообщает управление МЧС по... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:00
2024-01-15T17:37
курумканский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 15 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике."В 20.52 (15.52 мск) произошло сейсмособытие в 58 километрах северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда 5,7. Энергетический класс 14,3", - говорится в сообщении.Отмечается, что толчки на территории Бурятии ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ. Предварительно, информации о жертвах и разрушениях нет.Жители Читы и районов Забайкальского края ощутили отголоски землетрясения, зафиксированного на территории Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.
https://ria.ru/20240114/zemletryasenie-1921239054.html
курумканский район
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курумканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курумканский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

МЧС: в Курумканском районе Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 15 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии, сообщает управление МЧС по республике.
"В 20.52 (15.52 мск) произошло сейсмособытие в 58 километрах северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда 5,7. Энергетический класс 14,3", - говорится в сообщении.
Отмечается, что толчки на территории Бурятии ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ. Предварительно, информации о жертвах и разрушениях нет.
Жители Читы и районов Забайкальского края ощутили отголоски землетрясения, зафиксированного на территории Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкалью.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
В Казахстане произошло землетрясение
Вчера, 07:45
 
Курумканский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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