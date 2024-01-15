В Берлине оскорбили Зеленского
Депутат бундестага от АдГ Науйок: Зеленский ищет, где бы еще что-нибудь взять
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал в интервью Deutschland Kurier политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса и заявил, что Владимир Зеленский лишь смотрит, "где можно взять что-нибудь еще".
"А что мы делаем? Мы быстро подменяем (США. — Прим. ред)! Ура! С четырех миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине. — Прим. ред.) увеличился до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?" — задался вопросом Науйок.
Депутат назвал подобную ситуацию "абсурдом", заявив, что Германия в индексе развития стран мира опустилась с 8-го на 26-е место. По его мнению, в какой-то момент "нам самим понадобится помощь", а в случае с Украиной "деньги просто выбрасываются", что "просто никуда не годится".
В этом контексте он также прокомментировал протесты немецких фермеров, заметив, что "у крестьян больше нет вил", но есть "тракторы". "И я думаю, что это хорошо. В какой-то момент нужно подвести черту. Так не может продолжаться вечно", — добавил депутат.
В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста. В том же месяце канцлер Олаф Шольц объявил, что в бюджет ФРГ на этот год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине и шесть миллиардов для находящихся в Германии украинских беженцев.