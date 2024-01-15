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В Берлине оскорбили Зеленского - РИА Новости, 15.01.2024
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05:36 15.01.2024 (обновлено: 14:28 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921344969.html
В Берлине оскорбили Зеленского
В Берлине оскорбили Зеленского - РИА Новости, 15.01.2024
В Берлине оскорбили Зеленского
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал в интервью Deutschland Kurier политику федерального правительства на... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:36
2024-01-15T14:28
в мире
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германия
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владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал в интервью Deutschland Kurier политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса и заявил, что Владимир Зеленский лишь смотрит, "где можно взять что-нибудь еще".По словам парламентария, США "отходят все больше и больше" в ситуации с Украиной. "Американцы в конечном счете выходят из истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь еще", — подчеркнул парламентарий."А что мы делаем? Мы быстро подменяем (США. — Прим. ред)! Ура! С четырех миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине. — Прим. ред.) увеличился до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?" — задался вопросом Науйок.Депутат назвал подобную ситуацию "абсурдом", заявив, что Германия в индексе развития стран мира опустилась с 8-го на 26-е место. По его мнению, в какой-то момент "нам самим понадобится помощь", а в случае с Украиной "деньги просто выбрасываются", что "просто никуда не годится".В этом контексте он также прокомментировал протесты немецких фермеров, заметив, что "у крестьян больше нет вил", но есть "тракторы". "И я думаю, что это хорошо. В какой-то момент нужно подвести черту. Так не может продолжаться вечно", — добавил депутат.В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста. В том же месяце канцлер Олаф Шольц объявил, что в бюджет ФРГ на этот год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине и шесть миллиардов для находящихся в Германии украинских беженцев.
https://ria.ru/20240114/sholts-1921237869.html
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в мире, украина, германия, сша, владимир зеленский, олаф шольц
В мире, Украина, Германия, США, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
В Берлине оскорбили Зеленского

Депутат бундестага от АдГ Науйок: Зеленский ищет, где бы еще что-нибудь взять

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал в интервью Deutschland Kurier политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса и заявил, что Владимир Зеленский лишь смотрит, "где можно взять что-нибудь еще".
По словам парламентария, США "отходят все больше и больше" в ситуации с Украиной. "Американцы в конечном счете выходят из истории. Зеленский смотрит, где можно взять что-нибудь еще", — подчеркнул парламентарий.
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"А что мы делаем? Мы быстро подменяем (США. — Прим. ред)! Ура! С четырех миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине. — Прим. ред.) увеличился до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?" — задался вопросом Науйок.
Депутат назвал подобную ситуацию "абсурдом", заявив, что Германия в индексе развития стран мира опустилась с 8-го на 26-е место. По его мнению, в какой-то момент "нам самим понадобится помощь", а в случае с Украиной "деньги просто выбрасываются", что "просто никуда не годится".
В этом контексте он также прокомментировал протесты немецких фермеров, заметив, что "у крестьян больше нет вил", но есть "тракторы". "И я думаю, что это хорошо. В какой-то момент нужно подвести черту. Так не может продолжаться вечно", — добавил депутат.
В декабре правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов немецкие фермеры начали акции протеста. В том же месяце канцлер Олаф Шольц объявил, что в бюджет ФРГ на этот год заложено восемь миллиардов евро прямой военной помощи Украине и шесть миллиардов для находящихся в Германии украинских беженцев.
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