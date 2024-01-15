Рейтинг@Mail.ru
ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/zapusk-1921501129.html
ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты
ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 15.01.2024
ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты
ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты и призвал Пхеньян "прекратить незаконные действия, подрывающие международный мир и безопасность в регионе и за его... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T20:32
2024-01-15T20:32
в мире
пхеньян
евросоюз
оон
корейский полуостров
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты и призвал Пхеньян "прекратить незаконные действия, подрывающие международный мир и безопасность в регионе и за его пределами", говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы. "Единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через участие КНДР в диалоге с соответствующими сторонами и выполнение своих обязательств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - напомнили в Брюсселе. Там также подчеркнули, что "ЕС готов работать со всеми партнерами в продвижении содержательного дипломатического процесса, направленного на полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова". Власти КНДР ранее заявили, что провели в воскресенье успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности. По данным Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), в ходе испытания проверялись маневренные характеристики гиперзвуковой боевой части и надежность разработанных многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги. Согласно ЦТАК, испытательный полет не повлиял на безопасность соседних стран и не имеет никакого отношения к "региональной ситуации". В воскресенье южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщал, что КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности. Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты в этом году. Последний раз запуск осуществлялся 18 декабря, тогда, по мнению южнокорейских военных, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливными двигателями типа "Хвасон-18", которая способна при обычной траектории полета достичь любой точки на территории США. За день до этого КНДР также запустила ракету малой дальности, пролетевшую 570 километров.
https://ria.ru/20240115/lavrov-1921378846.html
https://ria.ru/20240115/kndr-1921338089.html
пхеньян
корейский полуостров
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c424885aee47906d05e69835b5a4cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхеньян, евросоюз, оон, корейский полуостров, брюссель
В мире, Пхеньян, Евросоюз, ООН, Корейский полуостров, Брюссель
ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты

ЕС осудил запуск Кореей баллистической ракеты

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты и призвал Пхеньян "прекратить незаконные действия, подрывающие международный мир и безопасность в регионе и за его пределами", говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы.
«
"Единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через участие КНДР в диалоге с соответствующими сторонами и выполнение своих обязательств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - напомнили в Брюсселе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января
Вчера, 10:56
Там также подчеркнули, что "ЕС готов работать со всеми партнерами в продвижении содержательного дипломатического процесса, направленного на полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова".
Власти КНДР ранее заявили, что провели в воскресенье успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности.
По данным Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), в ходе испытания проверялись маневренные характеристики гиперзвуковой боевой части и надежность разработанных многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги. Согласно ЦТАК, испытательный полет не повлиял на безопасность соседних стран и не имеет никакого отношения к "региональной ситуации".
В воскресенье южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщал, что КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности. Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты в этом году. Последний раз запуск осуществлялся 18 декабря, тогда, по мнению южнокорейских военных, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливными двигателями типа "Хвасон-18", которая способна при обычной траектории полета достичь любой точки на территории США. За день до этого КНДР также запустила ракету малой дальности, пролетевшую 570 километров.
Северокорейский военнослужащий на космодроме Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто, КНДР - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты
Вчера, 01:28
 
В миреПхеньянЕвросоюзООНКорейский полуостровБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала