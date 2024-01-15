https://ria.ru/20240115/zapusk-1921501129.html

ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты

ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 15.01.2024

ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты

ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты и призвал Пхеньян "прекратить незаконные действия, подрывающие международный мир и безопасность в регионе и за его... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T20:32

2024-01-15T20:32

2024-01-15T20:32

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. ЕС осудил запуск КНДР баллистической ракеты и призвал Пхеньян "прекратить незаконные действия, подрывающие международный мир и безопасность в регионе и за его пределами", говорится в распространенном заявлении европейской внешнеполитической службы. "Единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через участие КНДР в диалоге с соответствующими сторонами и выполнение своих обязательств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - напомнили в Брюсселе. Там также подчеркнули, что "ЕС готов работать со всеми партнерами в продвижении содержательного дипломатического процесса, направленного на полную, поддающуюся проверке и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова". Власти КНДР ранее заявили, что провели в воскресенье успешный запуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности. По данным Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), в ходе испытания проверялись маневренные характеристики гиперзвуковой боевой части и надежность разработанных многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги. Согласно ЦТАК, испытательный полет не повлиял на безопасность соседних стран и не имеет никакого отношения к "региональной ситуации". В воскресенье южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщал, что КНДР в воскресенье днем запустила баллистическую ракету средней дальности. Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты в этом году. Последний раз запуск осуществлялся 18 декабря, тогда, по мнению южнокорейских военных, была испытана межконтинентальная баллистическая ракета с твердотопливными двигателями типа "Хвасон-18", которая способна при обычной траектории полета достичь любой точки на территории США. За день до этого КНДР также запустила ракету малой дальности, пролетевшую 570 километров.

https://ria.ru/20240115/lavrov-1921378846.html

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пхеньян

корейский полуостров

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