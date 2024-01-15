https://ria.ru/20240115/zakidal-1921402392.html

На Кубани ребенок закидал снегом Вечный огонь

На Кубани ребенок закидал снегом Вечный огонь - РИА Новости, 15.01.2024

На Кубани ребенок закидал снегом Вечный огонь

Полиция начала проверку после публикации видео, на котором ребенок закидывает снегом Вечный огонь в городе Абинске на Кубани, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:37

2024-01-15T12:37

2024-01-15T12:37

происшествия

абинск

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КРАСНОДАР, 15 янв – РИА Новости. Полиция начала проверку после публикации видео, на котором ребенок закидывает снегом Вечный огонь в городе Абинске на Кубани, сообщили в краевом ГУМВД. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видео, на кадрах которого несовершеннолетний засыпает снегом Вечный огонь в городе Абинске… Сотрудники полиции проверяют информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе. Ранее сообщений в полицию по данному инциденту не поступало.

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

абинск

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2024

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происшествия, абинск