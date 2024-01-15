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На Кубани ребенок закидал снегом Вечный огонь - РИА Новости, 15.01.2024
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12:37 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/zakidal-1921402392.html
На Кубани ребенок закидал снегом Вечный огонь
На Кубани ребенок закидал снегом Вечный огонь - РИА Новости, 15.01.2024
На Кубани ребенок закидал снегом Вечный огонь
Полиция начала проверку после публикации видео, на котором ребенок закидывает снегом Вечный огонь в городе Абинске на Кубани, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:37
2024-01-15T12:37
происшествия
абинск
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КРАСНОДАР, 15 янв – РИА Новости. Полиция начала проверку после публикации видео, на котором ребенок закидывает снегом Вечный огонь в городе Абинске на Кубани, сообщили в краевом ГУМВД. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видео, на кадрах которого несовершеннолетний засыпает снегом Вечный огонь в городе Абинске… Сотрудники полиции проверяют информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе. Ранее сообщений в полицию по данному инциденту не поступало.
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
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происшествия, абинск
Происшествия, Абинск
На Кубани ребенок закидал снегом Вечный огонь

МВД проверяет инцидент на Кубани, где ребенок закидал снегом Вечный огонь

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 янв – РИА Новости. Полиция начала проверку после публикации видео, на котором ребенок закидывает снегом Вечный огонь в городе Абинске на Кубани, сообщили в краевом ГУМВД.
"В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видео, на кадрах которого несовершеннолетний засыпает снегом Вечный огонь в городе Абинске… Сотрудники полиции проверяют информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.
Ранее сообщений в полицию по данному инциденту не поступало.
Последствия вандализма со стороны неизвестных, которые бросили траурный венок в Вечный огонь в Тимашевске - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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