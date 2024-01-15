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СМИ: у берегов Йемена поразили ракетой принадлежащее США судно - РИА Новости, 15.01.2024
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17:28 15.01.2024 (обновлено: 19:15 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/yemen-1921468481.html
СМИ: у берегов Йемена поразили ракетой принадлежащее США судно
СМИ: у берегов Йемена поразили ракетой принадлежащее США судно - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: у берегов Йемена поразили ракетой принадлежащее США судно
Принадлежащий США корабль попал под ракетный обстрел у берегов Йемена, передает агентство Reuters. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:28
2024-01-15T19:15
в мире
йемен
сша
военная операция сша и британии в йемене
великобритания
джо байден
ансар алла
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Принадлежащий США корабль попал под ракетный обстрел у берегов Йемена, передает агентство Reuters.&quot;Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, заявляет, что балкер под флагом Маршалловых Островов и принадлежащий США, по сообщениям, был поражен ракетой вблизи йеменского Адена&quot;, — говорится в публикации.По информации Ambrey, атака привела к возгоранию в трюме. При обстреле никто не пострадал, судно продолжает держаться на плаву. В компании добавили, что корабль не связан с Израилем. Нападение, скорее всего, спровоцировали удары американских войск по позициям хуситов в Йемене, сказано в тексте.Позднее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило попадание противокорабельной баллистической ракеты в контейнеровоз "Гибралтар игл" в Красном море. Там утверждают, что снаряд выпустили с территории, находящейся под контролем движения "Ансар Алла" (хуситов). По данным командования, экипаж судна не сообщал о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.Ранее сегодня об "инциденте" в 95 морских милях от Адена заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах королевства, порекомендовав судам проходить в этом районе с осторожностью и информировать о любой подозрительной активности. Затем ведомство дополнительно сообщило, что по судну нанесли удар с воздуха.Удары по ЙеменуВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
https://ria.ru/20240115/posledstviya-1921426747.html
https://ria.ru/20240115/esminets-1921344137.html
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в мире, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, джо байден, ансар алла
В мире, Йемен, США, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания, Джо Байден, Ансар Алла
СМИ: у берегов Йемена поразили ракетой принадлежащее США судно

На атакованном у побережья Йемена сухогрузе США произошел пожар

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Принадлежащий США корабль попал под ракетный обстрел у берегов Йемена, передает агентство Reuters.
«

"Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, заявляет, что балкер под флагом Маршалловых Островов и принадлежащий США, по сообщениям, был поражен ракетой вблизи йеменского Адена", — говорится в публикации.

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По информации Ambrey, атака привела к возгоранию в трюме. При обстреле никто не пострадал, судно продолжает держаться на плаву. В компании добавили, что корабль не связан с Израилем. Нападение, скорее всего, спровоцировали удары американских войск по позициям хуситов в Йемене, сказано в тексте.
Позднее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило попадание противокорабельной баллистической ракеты в контейнеровоз "Гибралтар игл" в Красном море. Там утверждают, что снаряд выпустили с территории, находящейся под контролем движения "Ансар Алла" (хуситов). По данным командования, экипаж судна не сообщал о пострадавших или о значительных повреждениях. Контейнеровоз продолжил движение по маршруту.
Ранее сегодня об "инциденте" в 95 морских милях от Адена заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах королевства, порекомендовав судам проходить в этом районе с осторожностью и информировать о любой подозрительной активности. Затем ведомство дополнительно сообщило, что по судну нанесли удар с воздуха.
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Удары по Йемену

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в этом регионе. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
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