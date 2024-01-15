https://ria.ru/20240115/yaytsa-1921408964.html

В Кирове правоохранители ознакомятся с материалами проверок цен на яйца

В Кирове правоохранители ознакомятся с материалами проверок цен на яйца - РИА Новости, 15.01.2024

В Кирове правоохранители ознакомятся с материалами проверок цен на яйца

Губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился передать правоохранительным органам материалы проверок местных производителей яиц в связи с ростом... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:07

2024-01-15T13:07

2024-01-15T13:22

кировская область

александр соколов

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился передать правоохранительным органам материалы проверок местных производителей яиц в связи с ростом цен. "Вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании. Показательна история с ценами на куриные яйца. Поставщики решили получить сверхприбыли. После совещания с товаропроизводителями в конце прошлого года цены снизились на 5%, этого недостаточно. Попросил все материалы наших внутренних проверок сегодня же передать в правоохранительные органы", - написал Соколов в своем Telegram-канале. Он заявил, что поручил создать рабочую группу по контролю над ценами на продовольственные товары и топливо. "Необоснованному завышению цен на важнейшие товары — лекарства, продукты питания, топливо — надо ставить заслон. От того, что кто-то хочет извлечь в свой карман большие прибыли, жители страдать не должны. К работе по независимому мониторингу цен прошу подключиться глав муниципалитетов и активистов Народного фронта. Обо всех фактах завышения информацию будем передавать в Федеральную антимонопольную службу. Наша твердая позиция — впредь будем поддерживать тех производителей, кто конкурирует добросовестно и работает из принципа солидарности с жителями", - подчеркнул Соколов. Месяц назад Соколов заявил, что правительство Кировской области поддерживает Федеральную антимонопольную службу по вопросу снижения производителями цен на яйца и окажет необходимую поддержку в установлении всех фактов роста цен. В регионе производством яиц занимаются четыре птицефабрики – в Фаленском, Вятскополянском, Советском и Яранском районах. Свою продукцию они направляют также и за пределы Кировской области. По мнению представителей властей региона, дефицит и рост цен созданы искусственно определенными игроками на этом рынке. Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц – крымских компаний "Партизан" и СП "Октябрьское" и компаний из Кировской области - "Советская Агрофирма", "Вятско-Полянская птицефабрика" - из-за роста цен. Так, Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны двух местных производителей - с начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца на величину до 60%.

https://ria.ru/20240112/ptitsevody-1920992104.html

https://ria.ru/20240112/yaytsa-1920918817.html

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кировская область

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кировская область, александр соколов, экономика