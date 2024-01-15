https://ria.ru/20240115/vzryvy-1921518429.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 15.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы раздались в районе Волчанска Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T23:56

2024-01-15T23:56

2024-01-15T23:56

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в районе Волчанска Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Волчанска Харьковской области", - пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, волчанск, россия, харьковская область, вооруженные силы украины