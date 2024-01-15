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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 15.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
Взрывы раздались в районе Волчанска Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T23:56
2024-01-15T23:56
2024-01-15T23:56
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россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в районе Волчанска Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Волчанска Харьковской области", - пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волчанск, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
"Страна.ua": взрывы раздались в районе Волчанска Харьковской области