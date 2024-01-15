https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html

В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента

В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента - РИА Новости, 15.01.2024

В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента

Выявлены многочисленные факты препятствования со стороны иноагентов подготовке и проведению выборов президента России, сообщил глава комиссии ГД по... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:51

2024-01-15T13:51

2024-01-15T14:36

выборы президента россии — 2024

политика

россия

госдума рф

василий пискарев

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выявлены многочисленные факты препятствования со стороны иноагентов подготовке и проведению выборов президента России, сообщил глава комиссии ГД по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев."Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии."Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.По его словам, речь идет о попытках повлиять на общественное мнение путем распространения дезинформации, предоставлении неограниченному кругу лиц методических и агитационных материалов (трафареты для граффити, листовки, тезисы для дискредитации России, избирательной системы и процесса международного наблюдения за ходом выборов), а также о подстрекательстве к созданию протестных групп в регионах, призывах к незаконным акциям.В качестве примера приводится обращение более 30 зарубежных неправительственных организаций из США, Франции, Бельгии, Литвы, Германии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Италии, Канады, Португалии, Израиля, десятков представителей экстремистских и нежелательных в России организаций, иноагентов и релокантов, среди которых Сергей Гуриев*, Сергей Алексашенко*, Леонид Гозман*, Лев Пономарев* и другие иноагенты, с петицией к мировым лидерам, в которой содержится призыв признать предстоящие выборы в России нелегитимными."Собранные мониторинговой группой материалы о нарушениях иностранными агентами российского законодательства и выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс, сообщил Василий Пискарев, направлены Комиссией для принятия мер реагирования в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - следует из сообщения в Telegram-канале комиссии.Пискарев напомнил, что иноагенты, допускающие вмешательство в выборы, то есть игнорирующие ограничения, предусмотренные п. 6 ст. 11 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", должны быть привлечены к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ, а в случае, если они были в течение года два раза оштрафованы по этой статье за нарушение порядка деятельности иноагентов, такие лица подлежат уже привлечению к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 2 лет лишения свободы.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, василий пискарев