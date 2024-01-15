https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html
В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента
В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента - РИА Новости, 15.01.2024
В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента
Выявлены многочисленные факты препятствования со стороны иноагентов подготовке и проведению выборов президента России, сообщил глава комиссии ГД по... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:51
2024-01-15T13:51
2024-01-15T14:36
выборы президента россии — 2024
политика
россия
госдума рф
василий пискарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917196346_0:314:2829:1905_1920x0_80_0_0_307d28c4d137f45951986c06c3cb3177.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выявлены многочисленные факты препятствования со стороны иноагентов подготовке и проведению выборов президента России, сообщил глава комиссии ГД по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев."Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии."Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.По его словам, речь идет о попытках повлиять на общественное мнение путем распространения дезинформации, предоставлении неограниченному кругу лиц методических и агитационных материалов (трафареты для граффити, листовки, тезисы для дискредитации России, избирательной системы и процесса международного наблюдения за ходом выборов), а также о подстрекательстве к созданию протестных групп в регионах, призывах к незаконным акциям.В качестве примера приводится обращение более 30 зарубежных неправительственных организаций из США, Франции, Бельгии, Литвы, Германии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Италии, Канады, Португалии, Израиля, десятков представителей экстремистских и нежелательных в России организаций, иноагентов и релокантов, среди которых Сергей Гуриев*, Сергей Алексашенко*, Леонид Гозман*, Лев Пономарев* и другие иноагенты, с петицией к мировым лидерам, в которой содержится призыв признать предстоящие выборы в России нелегитимными."Собранные мониторинговой группой материалы о нарушениях иностранными агентами российского законодательства и выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс, сообщил Василий Пискарев, направлены Комиссией для принятия мер реагирования в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - следует из сообщения в Telegram-канале комиссии.Пискарев напомнил, что иноагенты, допускающие вмешательство в выборы, то есть игнорирующие ограничения, предусмотренные п. 6 ст. 11 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", должны быть привлечены к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ, а в случае, если они были в течение года два раза оштрафованы по этой статье за нарушение порядка деятельности иноагентов, такие лица подлежат уже привлечению к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 2 лет лишения свободы.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
https://ria.ru/20240112/vybory-1920901567.html
https://ria.ru/20240109/sf-1920300884.html
https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917196346_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9a920bd8fa81ad879b132e1efcf18231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, василий пискарев
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Госдума РФ, Василий Пискарев
В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента
Пискарев: иноагенты пытаются препятствовать проведению выборов президента России
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Выявлены многочисленные факты препятствования со стороны иноагентов подготовке и проведению выборов президента России, сообщил
глава комиссии ГД по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев.
"Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Краснов предупредил о риске "откровенных провокаций" на выборах президента
"Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
По его словам, речь идет о попытках повлиять на общественное мнение путем распространения дезинформации, предоставлении неограниченному кругу лиц методических и агитационных материалов (трафареты для граффити, листовки, тезисы для дискредитации России, избирательной системы и процесса международного наблюдения за ходом выборов), а также о подстрекательстве к созданию протестных групп в регионах, призывах к незаконным акциям.
В СФ отметили активизацию кампании по дискредитации выборов президента
В качестве примера приводится обращение более 30 зарубежных неправительственных организаций из США, Франции, Бельгии, Литвы, Германии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Италии, Канады, Португалии, Израиля, десятков представителей экстремистских и нежелательных в России организаций, иноагентов и релокантов, среди которых Сергей Гуриев*, Сергей Алексашенко*, Леонид Гозман*, Лев Пономарев* и другие иноагенты, с петицией к мировым лидерам, в которой содержится призыв признать предстоящие выборы в России нелегитимными.
"Собранные мониторинговой группой материалы о нарушениях иностранными агентами российского законодательства и выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс, сообщил Василий Пискарев, направлены Комиссией для принятия мер реагирования в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - следует из сообщения в Telegram-канале комиссии.
Пискарев напомнил, что иноагенты, допускающие вмешательство в выборы, то есть игнорирующие ограничения, предусмотренные п. 6 ст. 11 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", должны быть привлечены к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ, а в случае, если они были в течение года два раза оштрафованы по этой статье за нарушение порядка деятельности иноагентов, такие лица подлежат уже привлечению к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 2 лет лишения свободы.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
Дописались до статьи: что происходит с Акуниным* и Быковым**