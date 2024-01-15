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В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента - РИА Новости, 15.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:51 15.01.2024 (обновлено: 14:36 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/vybory-1921419008.html
В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента
В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента - РИА Новости, 15.01.2024
В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента
Выявлены многочисленные факты препятствования со стороны иноагентов подготовке и проведению выборов президента России, сообщил глава комиссии ГД по... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:51
2024-01-15T14:36
выборы президента россии — 2024
политика
россия
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выявлены многочисленные факты препятствования со стороны иноагентов подготовке и проведению выборов президента России, сообщил глава комиссии ГД по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев."Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии."Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.По его словам, речь идет о попытках повлиять на общественное мнение путем распространения дезинформации, предоставлении неограниченному кругу лиц методических и агитационных материалов (трафареты для граффити, листовки, тезисы для дискредитации России, избирательной системы и процесса международного наблюдения за ходом выборов), а также о подстрекательстве к созданию протестных групп в регионах, призывах к незаконным акциям.В качестве примера приводится обращение более 30 зарубежных неправительственных организаций из США, Франции, Бельгии, Литвы, Германии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Италии, Канады, Португалии, Израиля, десятков представителей экстремистских и нежелательных в России организаций, иноагентов и релокантов, среди которых Сергей Гуриев*, Сергей Алексашенко*, Леонид Гозман*, Лев Пономарев* и другие иноагенты, с петицией к мировым лидерам, в которой содержится призыв признать предстоящие выборы в России нелегитимными."Собранные мониторинговой группой материалы о нарушениях иностранными агентами российского законодательства и выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс, сообщил Василий Пискарев, направлены Комиссией для принятия мер реагирования в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - следует из сообщения в Telegram-канале комиссии.Пискарев напомнил, что иноагенты, допускающие вмешательство в выборы, то есть игнорирующие ограничения, предусмотренные п. 6 ст. 11 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", должны быть привлечены к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ, а в случае, если они были в течение года два раза оштрафованы по этой статье за нарушение порядка деятельности иноагентов, такие лица подлежат уже привлечению к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 2 лет лишения свободы.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
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политика, россия, госдума рф, василий пискарев
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Госдума РФ, Василий Пискарев
В Госдуме заявили о попытках иноагентов препятствовать выборам президента

Пискарев: иноагенты пытаются препятствовать проведению выборов президента России

© РИА Новости / RIA Kremlin Pool | Перейти в медиабанкИзбирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина
Избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
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Избирательный штаб кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Выявлены многочисленные факты препятствования со стороны иноагентов подготовке и проведению выборов президента России, сообщил глава комиссии ГД по расследованию вмешательства извне Василий Пискарев.
"Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
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"Как сообщил глава Комиссии Госдумы Василий Пискарев, мониторинговой группой установлены многочисленные факты участия иноагентов и представителей иностранных организаций в осуществлении деятельности, препятствующей подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
По его словам, речь идет о попытках повлиять на общественное мнение путем распространения дезинформации, предоставлении неограниченному кругу лиц методических и агитационных материалов (трафареты для граффити, листовки, тезисы для дискредитации России, избирательной системы и процесса международного наблюдения за ходом выборов), а также о подстрекательстве к созданию протестных групп в регионах, призывах к незаконным акциям.
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В качестве примера приводится обращение более 30 зарубежных неправительственных организаций из США, Франции, Бельгии, Литвы, Германии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Италии, Канады, Португалии, Израиля, десятков представителей экстремистских и нежелательных в России организаций, иноагентов и релокантов, среди которых Сергей Гуриев*, Сергей Алексашенко*, Леонид Гозман*, Лев Пономарев* и другие иноагенты, с петицией к мировым лидерам, в которой содержится призыв признать предстоящие выборы в России нелегитимными.
"Собранные мониторинговой группой материалы о нарушениях иностранными агентами российского законодательства и выявленных фактах вмешательства в избирательный процесс, сообщил Василий Пискарев, направлены Комиссией для принятия мер реагирования в Генеральную прокуратуру и Минюст России", - следует из сообщения в Telegram-канале комиссии.
Пискарев напомнил, что иноагенты, допускающие вмешательство в выборы, то есть игнорирующие ограничения, предусмотренные п. 6 ст. 11 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", должны быть привлечены к административной ответственности по ст. 19.34 КоАП РФ, а в случае, если они были в течение года два раза оштрафованы по этой статье за нарушение порядка деятельности иноагентов, такие лица подлежат уже привлечению к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 2 лет лишения свободы.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) на презентации своей книги История Российского государства - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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