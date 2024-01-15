https://ria.ru/20240115/vuzy-1921468052.html
На Украине хотят сократить число вузов из-за нехватки абитуриентов
На Украине хотят сократить число вузов из-за нехватки абитуриентов - РИА Новости, 15.01.2024
На Украине хотят сократить число вузов из-за нехватки абитуриентов
Число выпускников школ на Украине снизилось вдвое, власти страны рассматривают вопрос закрытия части высших учебных заведений, сообщает замглавы министерства... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:27
2024-01-15T17:27
2024-01-15T17:29
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Число выпускников школ на Украине снизилось вдвое, власти страны рассматривают вопрос закрытия части высших учебных заведений, сообщает замглавы министерства образования и науки Михаил Винницкий. "Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования. На самом деле это законопроект об уменьшении количества университетов ", – приводит слова Винницкого украинское издание "Цензор". По словам замминистра, в этом году на Украине было около 360 тысяч выпускников школ, тогда как в 2008 году это количество достигало 640 тысяч. "Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников ", – добавил замминистра. В то же время, по его словам, в 2008 году функционировало примерно 350 учебных заведений и в среднем на одно учебное заведение приходилось 6,7 тысячи студентов. "Средней цифры контингента студентов в заведение по состоянию на 2023 год еще нет, но можно понять, что она еще меньше. Учитывая эти данные, так или иначе, определенное уменьшение или укрупнение заведений высшего образования должно происходить, но это чрезвычайно болезненный процесс", – подытожил Винницкий. На данный момент на Украине, отметил чиновник, кроме 100 частных учреждений высшего образования и 40 коммунальных, действует еще около 170 государственных университетов, и это не считая филиалов, а в результате реформы должно остаться около 100.
https://ria.ru/20240115/ukraintsy-1921449901.html
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в мире, украина, образование
В мире, Украина, Образование
На Украине хотят сократить число вузов из-за нехватки абитуриентов
Цензор: число выпускников школ на Украине снизилось вдвое, власти закрывают вузы
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости.
Число выпускников школ на Украине снизилось вдвое, власти страны рассматривают вопрос закрытия части высших учебных заведений, сообщает
замглавы министерства образования и науки Михаил Винницкий.
«
"Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети учреждений высшего образования. На самом деле это законопроект об уменьшении количества университетов ", – приводит слова Винницкого украинское издание "Цензор".
По словам замминистра, в этом году на Украине было около 360 тысяч выпускников школ, тогда как в 2008 году это количество достигало 640 тысяч.
«
"Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, которая не учитывает показатели миграции, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников ", – добавил замминистра.
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В то же время, по его словам, в 2008 году функционировало примерно 350 учебных заведений и в среднем на одно учебное заведение приходилось 6,7 тысячи студентов. "Средней цифры контингента студентов в заведение по состоянию на 2023 год еще нет, но можно понять, что она еще меньше. Учитывая эти данные, так или иначе, определенное уменьшение или укрупнение заведений высшего образования должно происходить, но это чрезвычайно болезненный процесс", – подытожил Винницкий.
На данный момент на Украине, отметил чиновник, кроме 100 частных учреждений высшего образования и 40 коммунальных, действует еще около 170 государственных университетов, и это не считая филиалов, а в результате реформы должно остаться около 100.
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