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Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР

Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР - РИА Новости, 15.01.2024

Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР

Украинские войска увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:42

2024-01-15T12:42

2024-01-15T13:32

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

россия

украина

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."К сожалению, мы видим увеличение количества обстрелов, целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины касаемо гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры", - сказал Пушилин. Он добавил, что атаки украинских войск "абсолютно осознанные, контролируемые", целями атак становятся спасатели, сотрудники скорой медицинский помощи, коммунальных служб.

https://ria.ru/20240114/obstrely-1921261481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр