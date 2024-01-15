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Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР
Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР - РИА Новости, 15.01.2024
Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР
Украинские войска увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:42
2024-01-15T12:42
2024-01-15T13:32
донецкая народная республика
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безопасность
россия
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денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."К сожалению, мы видим увеличение количества обстрелов, целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины касаемо гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры", - сказал Пушилин. Он добавил, что атаки украинских войск "абсолютно осознанные, контролируемые", целями атак становятся спасатели, сотрудники скорой медицинский помощи, коммунальных служб.
https://ria.ru/20240114/obstrely-1921261481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР
Пушилин: ВСУ стали больше целенаправленно обстреливать гражданские объекты в ДНР