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Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 15.01.2024 (обновлено: 13:32 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/vsu-1921403506.html
Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР
Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР - РИА Новости, 15.01.2024
Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР
Украинские войска увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:42
2024-01-15T13:32
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."К сожалению, мы видим увеличение количества обстрелов, целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины касаемо гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры", - сказал Пушилин. Он добавил, что атаки украинских войск "абсолютно осознанные, контролируемые", целями атак становятся спасатели, сотрудники скорой медицинский помощи, коммунальных служб.
https://ria.ru/20240114/obstrely-1921261481.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Специальная военная операция на Украине
Пушилин сообщил, что ВСУ увеличили частоту целенаправленных обстрелов ДНР

Пушилин: ВСУ стали больше целенаправленно обстреливать гражданские объекты в ДНР

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками в новогоднюю ночь. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска увеличили количество целенаправленных обстрелов гражданских объектов и инфраструктуры в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"К сожалению, мы видим увеличение количества обстрелов, целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины касаемо гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры", - сказал Пушилин. Он добавил, что атаки украинских войск "абсолютно осознанные, контролируемые", целями атак становятся спасатели, сотрудники скорой медицинский помощи, коммунальных служб.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияУкраинаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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