Рейтинг@Mail.ru
Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 15.01.2024 (обновлено: 05:32 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/vsu-1921342483.html
Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ
Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ
Документы, свидетельствующие, что запрещенная в России экстремистская организация "Свидетели Иеговы"* причастна к финансированию украинских боевиков, нашли в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:12
2024-01-15T05:32
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
мариуполь
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Документы, свидетельствующие, что запрещенная в России экстремистская организация "Свидетели Иеговы"* причастна к финансированию украинских боевиков, нашли в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР."В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований", - сказали в ведомстве. Место, где хранились эти бумаги, выявлено в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, органов военной контрразведки и Росгвардии. В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление причастных к финансированию украинских неонацистов.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230118/upts-1845612131.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, мариуполь, донецкая народная республика
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ

ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ "Свидетелями Иеговы"

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Документы, свидетельствующие, что запрещенная в России экстремистская организация "Свидетели Иеговы"* причастна к финансированию украинских боевиков, нашли в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР.
«
"В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований", - сказали в ведомстве.
Место, где хранились эти бумаги, выявлено в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, органов военной контрразведки и Росгвардии. В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление причастных к финансированию украинских неонацистов.

*Запрещенная в России экстремистская организация
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Митрополит РПЦ рассказал о нарушениях прав верующих на Украине
18 января 2023, 01:44
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала