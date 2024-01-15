https://ria.ru/20240115/vsu-1921342483.html
Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ
Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024
Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ
Документы, свидетельствующие, что запрещенная в России экстремистская организация "Свидетели Иеговы"* причастна к финансированию украинских боевиков, нашли в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:12
2024-01-15T04:12
2024-01-15T05:32
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
мариуполь
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Документы, свидетельствующие, что запрещенная в России экстремистская организация "Свидетели Иеговы"* причастна к финансированию украинских боевиков, нашли в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР."В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований", - сказали в ведомстве. Место, где хранились эти бумаги, выявлено в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, органов военной контрразведки и Росгвардии. В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление причастных к финансированию украинских неонацистов.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230118/upts-1845612131.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, мариуполь, донецкая народная республика
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ
ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ "Свидетелями Иеговы"