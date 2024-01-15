https://ria.ru/20240115/vsu-1921342483.html

Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ

Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ - РИА Новости, 15.01.2024

Найдены документы о причастности "Свидетелей Иеговы"* к финансированию ВСУ

Документы, свидетельствующие, что запрещенная в России экстремистская организация "Свидетели Иеговы"* причастна к финансированию украинских боевиков, нашли в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T04:12

2024-01-15T04:12

2024-01-15T05:32

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Документы, свидетельствующие, что запрещенная в России экстремистская организация "Свидетели Иеговы"* причастна к финансированию украинских боевиков, нашли в Мариуполе, сообщили журналистам в управлении ФСБ по ДНР."В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований", - сказали в ведомстве. Место, где хранились эти бумаги, выявлено в результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР, органов военной контрразведки и Росгвардии. В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление причастных к финансированию украинских неонацистов.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230118/upts-1845612131.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, мариуполь, донецкая народная республика