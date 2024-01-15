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Песков не исключил встречу Путина с главой МИД КНДР

Песков не исключил встречу Путина с главой МИД КНДР - РИА Новости, 15.01.2024

Песков не исключил встречу Путина с главой МИД КНДР

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи не исключается, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:29

2024-01-15T12:29

2024-01-15T12:29

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи не исключается, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января."Что касается встречи для информирования президента об итогах переговоров двух министров - такую встречу мы не исключаем. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Путин принять главу МИД КНДР.

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политика, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, цой сон хи