Рейтинг@Mail.ru
Песков не исключил встречу Путина с главой МИД КНДР - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/vstrecha-1921399053.html
Песков не исключил встречу Путина с главой МИД КНДР
Песков не исключил встречу Путина с главой МИД КНДР - РИА Новости, 15.01.2024
Песков не исключил встречу Путина с главой МИД КНДР
Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи не исключается, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:29
2024-01-15T12:29
политика
москва
россия
владимир путин
дмитрий песков
цой сон хи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи не исключается, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января."Что касается встречи для информирования президента об итогах переговоров двух министров - такую встречу мы не исключаем. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Путин принять главу МИД КНДР.
https://ria.ru/20240114/otnosheniya-1921304590.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, россия, владимир путин, дмитрий песков, цой сон хи
Политика, Москва, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Цой Сон Хи
Песков не исключил встречу Путина с главой МИД КНДР

Песков: встреча Путина с главой МИД КНДР не исключается

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД КНДР Цой Сон Хи не исключается, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в посольстве КНДР в Москве сообщили РИА Новости, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала агентству, что переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут 16 января.
"Что касается встречи для информирования президента об итогах переговоров двух министров - такую встречу мы не исключаем. Будем вас информировать", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планирует ли Путин принять главу МИД КНДР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Россия имеет право развивать отношения с КНДР, заявила Захарова
Вчера, 18:06
 
ПолитикаМоскваРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЦой Сон Хи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала