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В США при падении воздушного шара погибли четыре человека
В США при падении воздушного шара погибли четыре человека - РИА Новости, 15.01.2024
В США при падении воздушного шара погибли четыре человека
Воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли, один человек находится в тяжелом состоянии, заявила полиция города. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T01:37
2024-01-15T01:37
2024-01-15T01:37
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли, один человек находится в тяжелом состоянии, заявила полиция города. "Сегодня утром в нашем городе воздушный шар упал в пустынной местности ... в Элой, в результате чего четыре человека погибли и один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Полиция отмечает, что причина падения воздушного шара пока неизвестна. Отмечается, что сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США прибыли на место происшествия и начали расследование трагедии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В США при падении воздушного шара погибли четыре человека
В городе Элой штата Аризона упал воздушный шар, четыре человека погибли