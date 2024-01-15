Рейтинг@Mail.ru
В США при падении воздушного шара погибли четыре человека - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/vozdushnyy_shar-1921338626.html
В США при падении воздушного шара погибли четыре человека
В США при падении воздушного шара погибли четыре человека - РИА Новости, 15.01.2024
В США при падении воздушного шара погибли четыре человека
Воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли, один человек находится в тяжелом состоянии, заявила полиция города. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T01:37
2024-01-15T01:37
россия
аризона
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_0:58:2785:1625_1920x0_80_0_0_d1e7ed8a1059bb3aabb145c5f15c9c2c.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли, один человек находится в тяжелом состоянии, заявила полиция города. "Сегодня утром в нашем городе воздушный шар упал в пустынной местности ... в Элой, в результате чего четыре человека погибли и один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Полиция отмечает, что причина падения воздушного шара пока неизвестна. Отмечается, что сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США прибыли на место происшествия и начали расследование трагедии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230810/ozhogi-1889343616.html
россия
аризона
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_84:0:2344:1695_1920x0_80_0_0_9032e3af480f2eabe3c6a0aeefa05673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аризона, сша
Россия, Аризона, США
В США при падении воздушного шара погибли четыре человека

В городе Элой штата Аризона упал воздушный шар, четыре человека погибли

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли, один человек находится в тяжелом состоянии, заявила полиция города.
«
"Сегодня утром в нашем городе воздушный шар упал в пустынной местности ... в Элой, в результате чего четыре человека погибли и один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Полиция отмечает, что причина падения воздушного шара пока неизвестна. Отмечается, что сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США прибыли на место происшествия и начали расследование трагедии.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Два человека получили ожоги при полете на воздушном шаре в Подмосковье
10 августа 2023, 17:47
 
РоссияАризонаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала