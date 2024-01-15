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В США при падении воздушного шара погибли четыре человека

В США при падении воздушного шара погибли четыре человека - РИА Новости, 15.01.2024

В США при падении воздушного шара погибли четыре человека

Воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли, один человек находится в тяжелом состоянии, заявила полиция города. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:37

2024-01-15T01:37

2024-01-15T01:37

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Воздушный шар упал в городе Элой американского штата Аризона, четыре человека погибли, один человек находится в тяжелом состоянии, заявила полиция города. "Сегодня утром в нашем городе воздушный шар упал в пустынной местности ... в Элой, в результате чего четыре человека погибли и один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Полиция отмечает, что причина падения воздушного шара пока неизвестна. Отмечается, что сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США прибыли на место происшествия и начали расследование трагедии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230810/ozhogi-1889343616.html

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