https://ria.ru/20240115/voennye-1921379807.html
Белорусские военные пройдут обучение в России
Белорусские военные пройдут обучение в России - РИА Новости, 15.01.2024
Белорусские военные пройдут обучение в России
Белорусские военные пройдут обучение в России, акцент будет сделан на опыте специальной военной операции против Киева, сообщило в понедельник МО Белоруссии. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:02
2024-01-15T11:02
2024-01-15T11:10
россия
специальная военная операция на украине
белоруссия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Белорусские военные пройдут обучение в России, акцент будет сделан на опыте специальной военной операции против Киева, сообщило в понедельник МО Белоруссии."Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации. В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретённый вооружёнными силами России в ходе ведения специальной военной операции", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в его Telegram-канале.Отмечается, что "после завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям вооружённых сил Республики Беларусь".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Россия, Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
Белорусские военные пройдут обучение в России
Минобороны: белорусских военных обучат в России с акцентом на опыте СВО
МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Белорусские военные пройдут обучение в России, акцент будет сделан на опыте специальной военной операции против Киева, сообщило в понедельник МО Белоруссии.
"Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации. В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретённый вооружёнными силами России в ходе ведения специальной военной операции", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что "после завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям вооружённых сил Республики Беларусь".
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