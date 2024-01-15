https://ria.ru/20240115/voennye-1921379807.html

Белорусские военные пройдут обучение в России

Белорусские военные пройдут обучение в России - РИА Новости, 15.01.2024

Белорусские военные пройдут обучение в России

Белорусские военные пройдут обучение в России, акцент будет сделан на опыте специальной военной операции против Киева, сообщило в понедельник МО Белоруссии. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:02

2024-01-15T11:02

2024-01-15T11:10

россия

специальная военная операция на украине

белоруссия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Белорусские военные пройдут обучение в России, акцент будет сделан на опыте специальной военной операции против Киева, сообщило в понедельник МО Белоруссии."Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации. В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретённый вооружёнными силами России в ходе ведения специальной военной операции", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в его Telegram-канале.Отмечается, что "после завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям вооружённых сил Республики Беларусь".

https://ria.ru/20231212/protokol-1915257443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии