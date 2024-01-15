https://ria.ru/20240115/vklady-1921423707.html

Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений

Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений - РИА Новости, 15.01.2024

Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:11

2024-01-15T14:11

2024-01-15T14:28

экономика

владимир путин

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ), ждет доклад до 1 мая, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее одного процента валового внутреннего продукта в 2026 году. Доклад - до 1 мая 2024 года, далее - один раз в квартал", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231225/vklady-1917992376.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин