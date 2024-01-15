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Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений - РИА Новости, 15.01.2024
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14:11 15.01.2024 (обновлено: 14:28 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/vklady-1921423707.html
Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений
Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений - РИА Новости, 15.01.2024
Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:11
2024-01-15T14:28
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ), ждет доклад до 1 мая, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее одного процента валового внутреннего продукта в 2026 году. Доклад - до 1 мая 2024 года, далее - один раз в квартал", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
Экономика, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений

Путин поручил принять меры по привлечению россиян в программу сбережений в НПФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ), ждет доклад до 1 мая, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее одного процента валового внутреннего продукта в 2026 году. Доклад - до 1 мая 2024 года, далее - один раз в квартал", - говорится в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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