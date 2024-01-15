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В Орле проверяют видео, где женщина переходит реку по подтопленному мосту - РИА Новости, 15.01.2024
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19:09 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/video-1921491972.html
В Орле проверяют видео, где женщина переходит реку по подтопленному мосту
В Орле проверяют видео, где женщина переходит реку по подтопленному мосту - РИА Новости, 15.01.2024
В Орле проверяют видео, где женщина переходит реку по подтопленному мосту
Прокуратура Орловской области проводит проверку после публикации видео, на котором женщина переходит вброд реку по подтопленному мосту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T19:09
2024-01-15T19:09
происшествия
заречный
орел
орловская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Прокуратура Орловской области проводит проверку после публикации видео, на котором женщина переходит вброд реку по подтопленному мосту, сообщили РИА Новости в ведомстве. В понедельник в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором женщина переходит через реку по подтопленному мосту. На кадрах видны часть моста, покрытая снегом и льдом, и часть моста, затопленная водой, по которой женщина идет к противоположному берегу. В видео поясняется, что съемка происходит в деревне Заречная Орловского района. "Мы проводим проверку по этому факту, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщили в пресс-службе прокуратуры. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, решение о строительстве моста через реку в деревне Заречная не принято, так как переправа примыкает к частным землям и существует альтернативный путь по автодороге, которым пользуются жители. "Вопрос строительства моста и дороги к нему прорабатывался 2023 году, но решение по нему не принято, потому что самоустроенная переправа примыкает к землям сельскохозяйственного назначения, находящимся в частной собственности. Существует альтернативный путь до деревни Заречная через автодорогу "Паслово – Ботавина", которым также регулярно пользуются местные жители", – сообщили в пресс-службе. В правительстве региона отметили, что в 2024 году запланирован ремонт этого участка дороги от автодороги "Паслово – Ботавина" до деревни Заречная.
https://ria.ru/20240112/kamery-1921000943.html
https://ria.ru/20231114/sobaka-1909287520.html
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происшествия, заречный, орел, орловская область
Происшествия, Заречный, Орел, Орловская область
В Орле проверяют видео, где женщина переходит реку по подтопленному мосту

В Орле проверяют видео, где женщина переходит вброд реку по подтопленному мосту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде у здания прокуратуры России
Герб на ограде у здания прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб на ограде у здания прокуратуры России . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Прокуратура Орловской области проводит проверку после публикации видео, на котором женщина переходит вброд реку по подтопленному мосту, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В понедельник в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором женщина переходит через реку по подтопленному мосту. На кадрах видны часть моста, покрытая снегом и льдом, и часть моста, затопленная водой, по которой женщина идет к противоположному берегу. В видео поясняется, что съемка происходит в деревне Заречная Орловского района.
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«
"Мы проводим проверку по этому факту, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, решение о строительстве моста через реку в деревне Заречная не принято, так как переправа примыкает к частным землям и существует альтернативный путь по автодороге, которым пользуются жители.
«
"Вопрос строительства моста и дороги к нему прорабатывался 2023 году, но решение по нему не принято, потому что самоустроенная переправа примыкает к землям сельскохозяйственного назначения, находящимся в частной собственности. Существует альтернативный путь до деревни Заречная через автодорогу "Паслово – Ботавина", которым также регулярно пользуются местные жители", – сообщили в пресс-службе.
В правительстве региона отметили, что в 2024 году запланирован ремонт этого участка дороги от автодороги "Паслово – Ботавина" до деревни Заречная.
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