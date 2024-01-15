В Орле проверяют видео, где женщина переходит реку по подтопленному мосту
В Орле проверяют видео, где женщина переходит вброд реку по подтопленному мосту
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на ограде у здания прокуратуры России
Герб на ограде у здания прокуратуры России . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Прокуратура Орловской области проводит проверку после публикации видео, на котором женщина переходит вброд реку по подтопленному мосту, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В понедельник в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором женщина переходит через реку по подтопленному мосту. На кадрах видны часть моста, покрытая снегом и льдом, и часть моста, затопленная водой, по которой женщина идет к противоположному берегу. В видео поясняется, что съемка происходит в деревне Заречная Орловского района.
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"Мы проводим проверку по этому факту, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, решение о строительстве моста через реку в деревне Заречная не принято, так как переправа примыкает к частным землям и существует альтернативный путь по автодороге, которым пользуются жители.
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"Вопрос строительства моста и дороги к нему прорабатывался 2023 году, но решение по нему не принято, потому что самоустроенная переправа примыкает к землям сельскохозяйственного назначения, находящимся в частной собственности. Существует альтернативный путь до деревни Заречная через автодорогу "Паслово – Ботавина", которым также регулярно пользуются местные жители", – сообщили в пресс-службе.
В правительстве региона отметили, что в 2024 году запланирован ремонт этого участка дороги от автодороги "Паслово – Ботавина" до деревни Заречная.