Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/video-1921361063.html
Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске
Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске - РИА Новости, 15.01.2024
Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства избиения в Мурманске молодого человека, попавшее на видеокамеру домофона,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:42
2024-01-15T09:42
происшествия
мурманск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства избиения в Мурманске молодого человека, попавшее на видеокамеру домофона, сообщили в региональном СУСК РФ. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Мурманской области подростки во дворе дома избивают молодого человека. Проверку начали в региональном УМВД, нападавших задержали. "Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУСК по Мурманской области Коротких А.С. инициировать вопрос о передаче материалов проверки в производство регионального следственного управления и организовать расследование обстоятельств случившегося", - говорится в релизе. В прокуратуре Мурманской области, которая взяла инцидент на контроль, сообщили, что в минувшую пятницу группа молодых людей 2003 и 2005 годов рождения, находясь у подъезда одного из жилых домов по проспекту Героев-Североморцев в Мурманске, избила 23-летнего местного жителя. О мотивах не сообщается.
https://ria.ru/20240113/nozh-1921166719.html
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске

Бастрыкин заинтересовался видео об избиении мужчины подростками в Мурманске

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства избиения в Мурманске молодого человека, попавшее на видеокамеру домофона, сообщили в региональном СУСК РФ.
В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Мурманской области подростки во дворе дома избивают молодого человека. Проверку начали в региональном УМВД, нападавших задержали.
"Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУСК по Мурманской области Коротких А.С. инициировать вопрос о передаче материалов проверки в производство регионального следственного управления и организовать расследование обстоятельств случившегося", - говорится в релизе.
В прокуратуре Мурманской области, которая взяла инцидент на контроль, сообщили, что в минувшую пятницу группа молодых людей 2003 и 2005 годов рождения, находясь у подъезда одного из жилых домов по проспекту Героев-Североморцев в Мурманске, избила 23-летнего местного жителя. О мотивах не сообщается.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Житель Рязани ранил ножом свою бывшую девушку, ее знакомого и полицейского
13 января, 15:11
 
ПроисшествияМурманскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала