https://ria.ru/20240115/video-1921361063.html

Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске

Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске - РИА Новости, 15.01.2024

Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства избиения в Мурманске молодого человека, попавшее на видеокамеру домофона,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:42

2024-01-15T09:42

2024-01-15T09:42

происшествия

мурманск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства избиения в Мурманске молодого человека, попавшее на видеокамеру домофона, сообщили в региональном СУСК РФ. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Мурманской области подростки во дворе дома избивают молодого человека. Проверку начали в региональном УМВД, нападавших задержали. "Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУСК по Мурманской области Коротких А.С. инициировать вопрос о передаче материалов проверки в производство регионального следственного управления и организовать расследование обстоятельств случившегося", - говорится в релизе. В прокуратуре Мурманской области, которая взяла инцидент на контроль, сообщили, что в минувшую пятницу группа молодых людей 2003 и 2005 годов рождения, находясь у подъезда одного из жилых домов по проспекту Героев-Североморцев в Мурманске, избила 23-летнего местного жителя. О мотивах не сообщается.

https://ria.ru/20240113/nozh-1921166719.html

мурманск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мурманск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)