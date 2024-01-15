https://ria.ru/20240115/video-1921361063.html
Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске
Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске - РИА Новости, 15.01.2024
Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства избиения в Мурманске молодого человека, попавшее на видеокамеру домофона,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:42
2024-01-15T09:42
2024-01-15T09:42
происшествия
мурманск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства избиения в Мурманске молодого человека, попавшее на видеокамеру домофона, сообщили в региональном СУСК РФ. В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Мурманской области подростки во дворе дома избивают молодого человека. Проверку начали в региональном УМВД, нападавших задержали. "Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУСК по Мурманской области Коротких А.С. инициировать вопрос о передаче материалов проверки в производство регионального следственного управления и организовать расследование обстоятельств случившегося", - говорится в релизе. В прокуратуре Мурманской области, которая взяла инцидент на контроль, сообщили, что в минувшую пятницу группа молодых людей 2003 и 2005 годов рождения, находясь у подъезда одного из жилых домов по проспекту Героев-Североморцев в Мурманске, избила 23-летнего местного жителя. О мотивах не сообщается.
https://ria.ru/20240113/nozh-1921166719.html
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин заинтересовался громким видео об избиении мужчины в Мурманске
Бастрыкин заинтересовался видео об избиении мужчины подростками в Мурманске