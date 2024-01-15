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"Готовятся". Во Франции пришли в ужас из-за планов Германии против России
"Готовятся". Во Франции пришли в ужас из-за планов Германии против России - РИА Новости, 15.01.2024
"Готовятся". Во Франции пришли в ужас из-за планов Германии против России
Североатлантический альянс нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:57
2024-01-15T08:57
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Немецкая газета Bild только что опубликовала сенсационную статью: во внутреннем документе бундесвера говорится о подготовке немецкой армии к "вооруженному конфликту с Россией"", — указал он.По его словам, Запад не перестал мечтать разжечь очередную мировую войну, используя европейский континент для этих целей."Давайте выйдем из НАТО, уничтожим альянс и установим мир!" — призвал политик.Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщило, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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россия, германия, франция, флориан филиппо, нато, bild, в мире, политика
Россия, Германия, Франция, Флориан Филиппо, НАТО, Bild, В мире, Политика
"Готовятся". Во Франции пришли в ужас из-за планов Германии против России
Филиппо призвал уничтожить НАТО из-за подготовки Германии к войне с Россией
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Североатлантический альянс нужно уничтожить из-за его стремления развязать третью мировую войну, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X
.
«
"Немецкая газета Bild только что опубликовала сенсационную статью: во внутреннем документе бундесвера говорится о подготовке немецкой армии к "вооруженному конфликту с Россией"", — указал он.
По его словам, Запад не перестал мечтать разжечь очередную мировую войну, используя европейский континент для этих целей.
«
"Давайте выйдем из НАТО, уничтожим альянс и установим мир!" — призвал политик.
Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщило, что Германия готовится к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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