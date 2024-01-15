https://ria.ru/20240115/uran-1921340949.html

Россия вновь стала главным экспортером урана в США

Россия вновь стала главным экспортером урана в США - РИА Новости, 15.01.2024

Россия вновь стала главным экспортером урана в США

Россия в ноябре прошлого года впервые с мая стала главным экспортером урана в США, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T03:02

2024-01-15T03:02

2024-01-15T10:41

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия в ноябре прошлого года впервые с мая стала главным экспортером урана в США, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.По данным американской статслужбы, в ноябре США приобрели урановое топливо всего у четырех стран — России, Великобритании, Японии и Бельгии — на общую сумму почти 191 миллион долларов. При этом Москва стала главным экспортером — 96 миллиона долларов. На Британию пришлась четверть поставок (48,6 миллиона долларов), на Японию — 22% (почти 44 миллиона долларов), на Бельгию — 1,3% (2,4 миллиона долларов). До этого Россия занимала первое место в мае — тогда было поставлено урана на 177 миллионов долларов.При этом в ноябре по сравнению с октябрем стоимость поставок российского ядерного топлива выросла почти на половину. Прежде в течение нескольких месяцев Москва занимала второе-четвертое места по объемам поставок урана в США. Так, в октябре в Штаты импортировали российского урана на 63 миллиона долларов, в сентябре — на 32 миллиона, в августе — на 50,4 миллиона, а в июле — почти на 61 миллион долларов.Япония в ноябре поставила ядерное топливо в США впервые с июля 2022 года, таким образом частично заместив его импорт из Германии и Франции, который приостановился после сентября 2023 года. В августе поставки урана из Франции и Германии составили около 169 и 141 миллиона долларов соответственно, а в сентябре — около восьми и 103 миллионов долларов. В октябре же поставки из двух европейских стран для Америки заменил китайский уран, Вашингтон заплатил за это 43 миллиона долларов.В сумме за первые 11 месяцев 2023 года Россия продала США уран на максимальные с 2010 года 1,017 миллиарда долларов — тогда объем поставок за аналогичный период составили 1,026 миллиарда. В 2022-м Москва экспортировала в Америку ядерное топливо на 766 миллионов долларов.Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отказа от импорта обогащенного урана из России. Но такой шаг может сильно ударить по планам Штатов создать свои перспективные реакторы, указывали американские эксперты. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU, пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU."Росатом" подчеркивал, что всегда, в полном объеме и в согласованный срок выполнял свои контрактные обязательства по экспорту урана и будет продолжать это делать впредь. Атомная энергетика должна быть ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений, указывала госкорпорация.Стоимость урана за 2023 год на мировом рынке почти удвоилась и продолжает расти — сейчас цена закиси-окиси урана U3O8 превысила 94 доллара за фунт, впервые достигнув уровня 2007 года и времен так называемого ядерного ренессанса. Закись-окись урана — основной компонент урановых концентратов, служащих сырьем для производства топлива ядерных реакторов.

https://ria.ru/20240113/uran-1921091878.html

https://ria.ru/20240111/reaktory-1920641191.html

https://ria.ru/20240113/ssha-1921076569.html

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