https://ria.ru/20240115/uragan-1921504704.html
На Маврикии ввели комендантский час из-за урагана
На Маврикии ввели комендантский час из-за урагана - РИА Новости, 16.01.2024
На Маврикии ввели комендантский час из-за урагана
Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с ураганом "Белаль", который приближается к островному государству в Индийском океане, сообщает... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-15T21:10
2024-01-15T21:10
2024-01-16T11:30
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с ураганом "Белаль", который приближается к островному государству в Индийском океане, сообщает местная газета L'Express. Надвигающийся циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи. Власти объявили понедельник нерабочим днем и отменили занятия в школах и вузах. На острове действует штормовое предупреждение. Как сообщил на пресс-конференции глава национальной полиции Анил Кумар Дип, комендантский час будет действовать с 22.00 (21.00 мск) в понедельник до 12.00 (11.00 мск) во вторник. Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч маврикийских рупий (2,3 тысячи долларов) или тюремное заключение до двух лет. Передвигаться по улицам будет разрешено только сотрудникам экстренных служб и служб жизнеобеспечения. Газета Mauricien сообщает, что из-за потопа в Порт-Луи уже погиб один человек. По данным издания Maurice Info, премьер-министр страны Правинд Джагнот уволил директора национальной метеорологической службы, не сумевшей предсказать разгул стихии. Циклон "Белаль" обрушится на Маврикий после прохождения через Реюньон. В заморском департаменте Франции, по последним данным, остались без электричества почти 40% домохозяйств, погиб один человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, маврикий, порт-луи, индийский океан, новости - туризм
В мире, Маврикий, Порт-Луи, Индийский океан, Туризм, Новости - Туризм
На Маврикии ввели комендантский час из-за урагана
L'Express: власти Маврикия объявили о введении комендантского часа из-за урагана
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Власти Маврикия объявили о введении комендантского часа в связи с ураганом "Белаль", который приближается к островному государству в Индийском океане, сообщает местная газета L'Express
.
Надвигающийся циклон уже вызвал ливни, подтопившие столицу страны Порт-Луи
. Власти объявили понедельник нерабочим днем и отменили занятия в школах и вузах. На острове действует штормовое предупреждение.
Как сообщил на пресс-конференции глава национальной полиции Анил Кумар Дип, комендантский час будет действовать с 22.00 (21.00 мск) в понедельник до 12.00 (11.00 мск) во вторник.
Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч маврикийских рупий (2,3 тысячи долларов) или тюремное заключение до двух лет. Передвигаться по улицам будет разрешено только сотрудникам экстренных служб и служб жизнеобеспечения.
Газета Mauricien сообщает, что из-за потопа в Порт-Луи уже погиб один человек.
По данным издания Maurice Info, премьер-министр страны Правинд Джагнот уволил директора национальной метеорологической службы, не сумевшей предсказать разгул стихии.
Циклон "Белаль" обрушится на Маврикий после прохождения через Реюньон
. В заморском департаменте Франции
, по последним данным, остались без электричества почти 40% домохозяйств, погиб один человек.
На французский остров Реюньон обрушился ураган, один человек погиб