https://ria.ru/20240115/uragan-1921503995.html

На французский остров Реюньон обрушился ураган, один человек погиб

На французский остров Реюньон обрушился ураган, один человек погиб - РИА Новости, 15.01.2024

На французский остров Реюньон обрушился ураган, один человек погиб

Ураган "Белаль", обрушившийся на остров Реюньон, оставил без электричества почти 60 тысяч жителей заморского департамента Франции в Индийском океане, сообщает... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T21:03

2024-01-15T21:03

2024-01-15T21:10

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ураган "Белаль", обрушившийся на остров Реюньон, оставил без электричества почти 60 тысяч жителей заморского департамента Франции в Индийском океане, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти. На Реюньоне в воскресенье был объявлен красный уровень опасности. Согласно метеорологам, порывы ветра могут достигать 250 километров в час. По данным префектуры, в понедельник без света остались около 13% домохозяйств острова, в которых проживают 57 тысяч человек. Перебои с подачей воды затронули почти 35 тысяч жителей. Всего на острове проживает около 870 тысяч человек. Уже появились сообщения о погибших. В курортном поселке Сен-Жиль на западном побережье Реюньона жертвой стихии стал бездомный. Префект Жером Филиппини заявил, что высший уровень тревоги останется на острове до утра вторника. Он отметил, что затишье, вызванное прохождением "глаза бури", не следует воспринимать как ее прекращение, поскольку ветры могут снова резко усилиться. Позднее префект объявил, что в 13.00 по местному времени (12.00 мск) уровень тревоги все же понижен с самого высшего фиолетового до красного. По его словам, эта мера необходима, чтобы спасатели могли приступить к работе и оценить ущерб, нанесенный ураганом ущерб. Снижение уровня тревоги не касается населения, которое должно оставаться в домах.

https://ria.ru/20240109/tsiklon-1920286668.html

https://ria.ru/20240115/uragan-1921504704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия тропического циклона на острове Реюньон в Индийском океане Последствия тропического циклона на острове Реюньон в Индийском океане 2024-01-15T21:03 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, реюньон, франция, индийский океан