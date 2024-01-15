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На французский остров Реюньон обрушился ураган, один человек погиб - РИА Новости, 15.01.2024
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21:03 15.01.2024 (обновлено: 21:10 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/uragan-1921503995.html
На французский остров Реюньон обрушился ураган, один человек погиб
На французский остров Реюньон обрушился ураган, один человек погиб - РИА Новости, 15.01.2024
На французский остров Реюньон обрушился ураган, один человек погиб
Ураган "Белаль", обрушившийся на остров Реюньон, оставил без электричества почти 60 тысяч жителей заморского департамента Франции в Индийском океане, сообщает... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T21:03
2024-01-15T21:10
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ураган "Белаль", обрушившийся на остров Реюньон, оставил без электричества почти 60 тысяч жителей заморского департамента Франции в Индийском океане, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти. На Реюньоне в воскресенье был объявлен красный уровень опасности. Согласно метеорологам, порывы ветра могут достигать 250 километров в час. По данным префектуры, в понедельник без света остались около 13% домохозяйств острова, в которых проживают 57 тысяч человек. Перебои с подачей воды затронули почти 35 тысяч жителей. Всего на острове проживает около 870 тысяч человек. Уже появились сообщения о погибших. В курортном поселке Сен-Жиль на западном побережье Реюньона жертвой стихии стал бездомный. Префект Жером Филиппини заявил, что высший уровень тревоги останется на острове до утра вторника. Он отметил, что затишье, вызванное прохождением "глаза бури", не следует воспринимать как ее прекращение, поскольку ветры могут снова резко усилиться. Позднее префект объявил, что в 13.00 по местному времени (12.00 мск) уровень тревоги все же понижен с самого высшего фиолетового до красного. По его словам, эта мера необходима, чтобы спасатели могли приступить к работе и оценить ущерб, нанесенный ураганом ущерб. Снижение уровня тревоги не касается населения, которое должно оставаться в домах.
https://ria.ru/20240109/tsiklon-1920286668.html
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Последствия тропического циклона на острове Реюньон в Индийском океане
Последствия тропического циклона на острове Реюньон в Индийском океане
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в мире, реюньон, франция, индийский океан
В мире, Реюньон, Франция, Индийский океан
На французский остров Реюньон обрушился ураган, один человек погиб

BFMTV: ураган "Белаль" оставил без света 13% домов на Реюньоне, есть погибший

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ураган "Белаль", обрушившийся на остров Реюньон, оставил без электричества почти 60 тысяч жителей заморского департамента Франции в Индийском океане, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местные власти.
На Реюньоне в воскресенье был объявлен красный уровень опасности. Согласно метеорологам, порывы ветра могут достигать 250 километров в час.
По данным префектуры, в понедельник без света остались около 13% домохозяйств острова, в которых проживают 57 тысяч человек. Перебои с подачей воды затронули почти 35 тысяч жителей. Всего на острове проживает около 870 тысяч человек.
Уже появились сообщения о погибших. В курортном поселке Сен-Жиль на западном побережье Реюньона жертвой стихии стал бездомный.
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Префект Жером Филиппини заявил, что высший уровень тревоги останется на острове до утра вторника. Он отметил, что затишье, вызванное прохождением "глаза бури", не следует воспринимать как ее прекращение, поскольку ветры могут снова резко усилиться.
Позднее префект объявил, что в 13.00 по местному времени (12.00 мск) уровень тревоги все же понижен с самого высшего фиолетового до красного. По его словам, эта мера необходима, чтобы спасатели могли приступить к работе и оценить ущерб, нанесенный ураганом ущерб. Снижение уровня тревоги не касается населения, которое должно оставаться в домах.
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В миреРеюньонФранцияИндийский океан
 
 
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