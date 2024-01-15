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Сальдо заявил, что украинцы рискуют исчезнуть с лица земли
Сальдо заявил, что украинцы рискуют исчезнуть с лица земли - РИА Новости, 15.01.2024
Сальдо заявил, что украинцы рискуют исчезнуть с лица земли
Украинцы как крупный народ исчезнут с лица земли, если боевые действия в стране не завершатся в скором времени, заявил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:11
2024-01-15T16:11
2024-01-15T16:57
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
украина
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владимир сальдо
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Украинцы как крупный народ исчезнут с лица земли, если боевые действия в стране не завершатся в скором времени, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Будет лишь рассеянная по всему миру диаспора и остатки населения на выжженной земле", — отметил он.Сальдо указал, что с точки зрения демографии населению Украины нанесен невосполнимый урон. Он напомнил, что и так с момента выхода из СССР в стране шла постоянная депопуляция из-за низкой рождаемости и эмиграции.Сальдо также опубликовал у себя видео тысяч могил украинских военнослужащих на кладбищах в Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге, Черкассах, на Тернопольщине."Сотни тысяч жовто-блакитных флагов. Все видео свежие: на них недавно выпавший снег. Эти погибшие — наши бывшие соотечественники, обманутые западной и украинской пропагандой, а потом брошенные на убой в жерло братоубийственной войны", — подчеркнул губернатор.По его словам, бойцы ВСУ умерли бессмысленно и бесславно, за чуждые им интересы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сальдо заявил, что украинцы рискуют исчезнуть с лица земли
Сальдо: украинцы гибнут за чуждые им интересы и рискуют исчезнуть с лица земли